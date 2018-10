Holandsko upravilo zákon o vojenskej službe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Amsterdam 3. októbra (TASR) - Holandské dievčatá, ktoré dovŕšia 17. rok života, budú mať od januára budúceho roka povinnosť nastúpiť do výkonu vojenskej služby v prípade, že krajina bude čeliť ozbrojenému útoku.Spravodajský server DutchNews.nl v stredu informoval, že Senát schválil zmenu zákona, ktorý stanovuje nástup do vojenskej služby. Podľa tohto zdroja je však reforma prevažne symbolickým opatrením, pretože povinná vojenská služba bola v Holandsku zrušená v roku 1997.uviedol hovorca ministerstva obrany Klaas Meijer.Armáda rozošle oznámenie všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí dovŕšili 17. rok života, že ich mená boli zaradené do evidencie vojenských služieb. Všetci ľudia z tohto zoznamu - až do veku 45 rokov - môžu byť kedykoľvek povolaní do zbrane, ak sa Holandsko vstúpi do vojny s inou krajinou.Zákon bol pozmenený a doplnený tak, aby sa upravila formulácia "bratia v zbrani" na "bratia a sestry". Rezort obrany od uvedených zmien očakáva, že viac mladých žien bude mať záujem o kariéru v armáde.konštatoval Meijer.