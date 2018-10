T. Mayová: Brexit bez dohody bude nepriaznivý pre obe strany

Britská premiérka Theressa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Birmingham 3. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v stredu povedala, že odchod Británie z Európskej únie bez dohody bude mať nepriaznivé dôsledky pre obe strany, informovala agentúra AP.Premiérka v príhovore na zjazde svojej Konzervatívnej strany v Birminghame zdôraznila potrebu jednoty a spolupráce.povedala.Strana podľa Mayovej kladie do popredia hodnoty bezpečnosti, slobody a príležitosti - s ktorými sa spája aj zodpovednosť. Na to nadväzuje aj nový systém prijímania imigrantov založený na prínose každého jednotlivca, nie na jeho pôvode.Mayová upozornila na rastúci extrémizmus a polarizáciu politiky, ktorá ľudí odrádza od účasti na verejnom živote.vyhlásila.Odchod Británie z EÚ bez dohody spôsobí zavedenie ciel a nákladných kontrol na hraniciach. Podľa premiérky to bude nepriaznivé pre obe strany. Británia však podľa Mayovej slov bude schopná toto ťažké obdobie prekonať vďaka svojej odolnosti a vynaliezavosti.