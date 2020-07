Holandsko žaluje Rusko za zostrelenie letu MH17, Moskva odmieta vinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Holandská vláda žaluje Rusko na Európskom súde pre ľudské práva za rolu, ktorú podľa nej zohralo pri zostrelení lietadla malajzijských aerolínií nad východnou Ukrajinou pred šiestimi rokmi. V piatok to oznámil holandský minister zahraničia Stef Blok Cieľom tohto kroku je podporiť individuálne súdne prípady príbuzných niektorých z 298 osôb, ktoré zahynuli, keď ruská raketa zem-vzduch typu Buk vystrelená z proruských oblastí na východe Ukrajiny zasiahla let MH17. Stalo sa tak 17. júla 2014. Boeing 777 práve smeroval z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpur.“Dosiahnutie spravodlivosti pre 298 obetí zostrelenia letu MH17 je a ostane najvyššou prioritou vlády,” povedal v tejto súvislosti Blok. “Dnešným krokom sme sa k tomuto cieľu ešte viac priblížili,” dodal.Moskva opakovane odmietla, že by sa na zostrelení civilného lietadla podieľala. Medzinárodný tím prokurátorov vyšetrujúcich prípad však obvinil troch Rusov a jedného Ukrajinca z podielu na zostrelení lietadla a vraždy všetkých ľudí na palube.