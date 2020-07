Zuzana Čaputová vyzýva vládu na reformy, Slovensko má po získaní eurofondov historickú šancu

Šanca sa v najbližších rokoch nezopakuje

Potrebujeme zapojiť najlepšie mozgy

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová upozornila na to, že Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou schopnosťou čerpať eurofondy. Urobila tak pri príležitosti prijatia slovenských europoslancov v Grassalkovičovom paláci, kde sa stretla s tými, ktorí sa podpísali pod výzvu „Slovensko stojí pred historickou šancou“.Hlava štátu tiež uviedla, že úlohou vlády je do konca októbra predložiť zoznam priorít a reformný plán na využitie prostriedkov z Fondu obnovy v predpokladanej výške osem miliárd eur. Celkovo Slovensko v najbližších rokoch získa z Európskej únie (EÚ) viac ako 20 miliárd eur.„Nemôžeme si dovoliť strácať čas, pretože podobná príležitosť sa v najbližších rokoch nezopakuje. Patríme medzi krajiny s najnižšou schopnosťou čerpať eurofondy a mnohokrát aj s otáznou využiteľnosťou,“ zdôraznila prezidentka s tým, že Slovensko stojí pred úlohou vyčerpať výrazne viac prostriedkov.Čaputová priblížila, že medzi prioritami, ktoré sa v diskusii s poslancami objavovali, boli predovšetkým otázky súvisiace s klimatickou zmenou, podporou vedy, výskumu a vzdelávania, podpory zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, ale aj odstraňovanie starých environmentálnych záťaží, energetiky a celkovej zmeny skladby priemyslu smerom viac k inovatívnej a zelenej ekonomike. „Nad tým všetkým je však potreba reformy právneho štátu, pretože bez vyššej vymožiteľnosti práva nám ani reformy v jednotlivých segmentoch spoločnosti nepomôžu k očakávanej zmene,“ pripomenula.Prezidentka tiež vysvetlila, že úlohou vlády je do konca októbra predložiť zoznam priorít a reformný plán na využitie prostriedkov z Fondu obnovy v predpokladanej výške osem miliárd eur, ktoré prispejú k tomu, aby bola slovenská spoločnosť zelenšia, digitálnejšia a inovatívnejšia. Rovnako dôležitou úlohou je podľa nej pripraviť mechanizmus ich prerozdelenia, aby bol rýchlejší a flexibilnejší, ako je tomu pri čerpaní eurofondov dnes. „Do procesu európskej pomoci potrebujeme zapojiť najlepšie mozgy – aby pripravovali jednotlivé reformy, aby urýchlili procesy čerpania prostriedkov, ale aj aby predkladali zmysluplné projekty. Dnes, v čase koronakrízy sa na Slovensko vracia veľa šikovných ľudí, ktorí majú skúsenosti aj vlastný kapitál, a je len na nás, či ich tu dokážeme udržať, alebo zase odídu do sveta,“ povedala.Čaputová tiež konštatovala, že ju teší názor slovenských europoslancov, podľa ktorých je dnes Slovensko v Európe vnímané pozitívne. „Dôležité pre budúcnosť však je, aby sme boli ešte čitateľnejší a spojenectvá hľadali na hodnotovej báze naprieč EÚ a aj mimo V4,“ uzavrela s poďakovaním europoslancom za ich iniciatívu a aj za to, že v téme európskej pomoci sa dokážu spájať naprieč politickým spektrom.