Holandsko zasiahlo jedno z dosiaľ najsilnejších zemetrasení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 22. mája (TASR) - Mierne zemetrasenie s magnitúdou 3,4 zaznamenali v stredu skoro ráno v severnej časti Holandska po tom, ako už predtým zasiahlo danú oblasť viacero otrasov pripisovaných dlhoročnej ťažbe zemného plynu. Podľa holandského meteorologického ústavu išlo o jedno z najsilnejších zemetrasení, aké sa dosiaľ v tejto krajine vyskytli, uviedla tlačová agentúra AP.Epicentrum stredajších otrasov sa nachádzalo blízko dediny Westerwijtwerd v provincii Groningen. Bezprostredne nebolo známe, že by si zemetrasenie vyžiadalo nejaké zranenia.Podzemné ložiská zemného plynu v provincii Groningen patria medzi najväčšie zásobárne tejto suroviny na svete, ťažba však spôsobuje zemetrasenia, ktoré už poškodili tisíce domov. Holandská vláda túto ťažbu obmedzila a stanovila, že najneskôr do roku 2022 poklesne o polovicu. Následne by mala byť postupne utlmovaná až na "nulu".