Kaczyňski pred eurovoľbami: Le Penovej strana je napojená na Kremeľ

Varšava 22. mája (TASR) - Líder poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski tvrdí, že vie o "politických formáciách pôsobiacich v jednotlivých krajinách, ktoré sú zjavne prepojené s Moskvou a dostávajú jej podporu". Ako príklad uviedol Národné združenie (RN) Marine Le Penovej pôsobiace vo Francúzsku.Ako napísala agentúra AP, toto vyjadrenie Kaczyňského pre týždenník Gazeta Polska naznačuje, že opatrný prístup strany PiS k Rusku by mohol byť prekážkou jej spolupráce s francúzskym RN alebo s talianskou krajne pravicovou Ligou Severu (LN), na ktorej čele je minister vnútra Matteo Salvini, známy svojimi sympatiami k Rusku.Salvini sa nedávno postavil do čela rozrastajúceho sa hnutia nacionalistických strán, ktoré sa snažia "oslobodiť" 28 krajín EÚ od toho, čo nazývajú "nelegálnou okupáciou" Bruselom. Vedúci predstavitelia týchto strán sa uplynulú sobotu zišli v Miláne. Ich stretnutie sa konalo necelý týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu, uviedla AP.Salvini tento rok zavítal aj do Varšavy, kde chcel získať od PiS odporu pre tento svoj projekt. Narazil tam však na prekážky v podobe historických udalostí, ktoré oddávna zaťažujú a komplikujú vzťahy Poľska a Ruska.Kaczyňski v rozhovore pre poľský týždenník uviedol, že vidí "V tejto situácii je podľa Kaczyňského "najdôležitejšou otázkou" to, "do akej miery bude politika takýchto formácií ovplyvnená Kremľom, ak sa stanú kľúčovou silou v EÚ."povedal Kaczyňski.Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že Le Penovej strana, ktorá mala donedávna názov Národný front, si svojho času požičala "milióny eur" od nemenovanej česko-ruskej banky.V roku 2017, v čase kampane pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, Le Penovú v Kremli prijal ruský prezident Vladimir Putin, dodala AP.Z Putinovej strany vtedy šlo o súčasť snáh vytvoriť širšie spojenectvo nacionalistických a antiglobalistických síl na Západe.Začiatkom mája sa Le Penová snažila toto spojenectvo s Putinom bagatelizovať, keď počas návštevy v Estónsku vyhlásila, že nepodlieha kontrole žiadneho cudzieho štátu a že by