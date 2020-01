Holandský motocyklista Edwin Straver zomrel na následky zranení po páde na Rely Dakar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Holandský motocyklový reprezentant Edwin Straver zomrel v piatok ráno v skorých hodinách, keď podľahol následnom zranení, ktoré utrpel pri minulotýždňovom páde počas Rely Dakar v Saudskej Arábii. Štyridsaťosemročný jazdec sa vážne zranil 16. januára, keď spadol v predposlednej 11. etape pretekov.Stravera resuscitovali priamo na trati, záchranárom trvalo desať minút, kým sa mu obnovilo činnosť srdca. Následne ho previezli do nemocnici v Rijáde, kde vyšetrenia ukázali zlomeniny krčného stavca.Pre Stravera to bola tretia účasť na Rely Dakar. Minulý rok skončil v celkovej klasifikácii na 30. mieste, rok predtým bol 49.Holanďan nie je jedinou obeťou tohtoročnej edície tradičných pretekov. Portugalský motocyklista Paulo Goncalves zomrel v nedeľu na zástavu srdca.Slovenský motocyklista Štefan Svitko sa s Austrálčanom Tobym Priceom zastavil pri Goncalvesovi so snahou pomôcť Portugalčanovi, ktorý však prehral svoj boj o život.