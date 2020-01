Kouč Ramsay oznámil nomináciu na Kaufland Cup, asistovať mu budú Petrovický s Országhom

Návrat asistentov

Turnaj menil názvy



Kaufland Cup 2020



nominácia hokejistov Slovenska



brankári: Patrik Rybár (Kärpät Oulu/Fín.), Andrej Košarišťan (HC Košice)



obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva/Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň/ČR), Marek Ďaloga (Dinamo Riga/Lot./KHL), Martin Gernát (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Chovan (HC 07 Detva), Patrik Koch (HC Košice), Mislav Rosandič (HC Vítkovice Ridera/ČR), Martin Štajnoch (HC Slovan Bratislava)



útočníci: Martin Bakoš (Admiral Vladivostok/Rus./KHL), Marcel Haščák (HC Košice), Marek Hrivík (Leksands IF/Švéd.), Libor Hudáček (Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Chovan (HC Košice), Michal Krištof (Kärpät Oulu/Fín.), Patrik Lamper (HC ´05 Banská Bystrica), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec/ČR), Matej Paulovič (HC Dinamo Pardubice/ČR), Ján Sýkora (HC 07 Detva), Kristián Pospíšil (Lukko Rauma/Fín.), Michael Vandas (HK Poprad)



Program Kaufland Cupu 2020:

štvrtok 6. februára:

18.00 h Slovensko - Bielorusko

piatok 7. februára:

18.00 h Bielorusko - Olympijský tím Ruska

sobota 8. februára:

14.00 h Slovensko - Olympijský tím Ruska



24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti budú na medzinárodnom turnaji Kaufland Cup 2020, ktorý sa v tejto sezóne odohrá na Zimnom štadióne v Poprade 6. - 8. februára, obhajovať vlaňajší triumf z Bratislavy.Hlavný kouč Craig Ramsay oznámil v piatok nomináciu na akciu, kde jeho zverencov preveria Bielorusi a hráči olympijského tímu Ruska. V jeho výbere nechýbajú skúsené mená Haščák, Bakoš, Hrivík, Hudáček, Čerešňák či Ďaloga. Do obrany sa po dlhšom čase vráti obranca českého Třinca Martin Gernát."Chceme ho vidieť, pretože v Třinci sa mu darí. Dokáže byť rýchly, dobre korčuľovať, podporovať útok. Potrebujeme mať v tíme obrancov, ktorí sa dobre pohybujú. Chceme byť silní v obrannom pásme. Je pravda, že často veľa hovorím o útočnej podpore, ale tá je potrebná aj v obrannom pásme, kde musíme hrať nebojácne a agresívne. Aj v tejto súvislosti od Martina očakávame, že príde a bude hrať tvrdý hokej, ktorý mu vyhovuje," povedal pre web hockeyslovakia.sk k návratu Gernáta do reprezentačného dresu tréner Ramsay.Na popradskej striedačke budú po jeho boku stáť dvaja asistenti, s ktorými už v minulosti pracoval. Po povinnostiach pri juniorskej reprezentácii SR sa k Ramsaymu vracia Róbert Petrovický a po dlhšej prestávke aj Vladimír Országh."V prípade oboch ide o dlhšiu formu spolupráce, ktorá bude trvať od Kaufland Cupu do konca majstrovstiev sveta. Trénerská zostava je do konca stabilná," poznamenal na margo návratov oboch asistentov na striedačku národného tímu generálny manažér Miroslav Šatan.Medzinárodný turnaj Slovakia Cup sa na Slovensku koná s prestávkami už od roku 1998. Postupne menil názvy. Tento rok zažijú diváci už sedemnásty ročník, druhýkrát pod názvom Kaufland Cup. Prestávku mal v rokoch, keď sa konali zimné olympijské hry v Salt Lake City a v Pjongčangu, a tiež v rokoch 2007-2010.