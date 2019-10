Holandský parlament chce prešetriť postup Ukrajiny pred haváriou MH17

Pohľad na časť zrekonštruovaného lietadla malajzijskej leteckej spoločnosti Malaysia Airline, let MH17 pred začiatkom zverejnenia správy Holandskej rady pre bezpečnosť o príčinách havárie boeingu na Ukrajine, 13. októbra 2015 v holandskom meste Gilze-Rijen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 9. októbra (TASR) - Holandský parlament podporil návrh politickej strany Kresťanskodemokratická výzva (CDA), aby sa viedlo dodatočné vyšetrovanie okolností, prečo nebol v čase katastrofy lietadla MH17 pred vyše piatimi rokmi vzdušný priestor nad východnou Ukrajinou uzavretý.Toto rozhodnutie prijal holandský parlament v utorok jednomyseľne, informovala v stredu agentúra Ukrinform s odvolaním sa na tweet poslanca za CDA Chrisa van Dama.Veľvyslanec Ukrajiny v Holandsku Vsevolod Čencov vyjadril sklamanie, že sa opäť objavujú špekulácie týkajúce sa tejto záležitosti, ktoré podľa neho odvádzajú pozornosť od skutočného vyšetrovania a hľadania osôb zodpovedných za katastrofu stroja linky MH17.Poznamenal tiež, že za posledných päť rokov Ukrajina s Holandskom pri vyšetrovaní prípadu MH17 úzko spolupracovala a poskytla všetky komplexné informácie - vrátane informácií o problematike neuzatvorenia vzdušného priestoru.Podľa správ Medzinárodného vyšetrovacieho tímu (JIT) bolo lietadlo Boeing 777 smerujúce z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zostrelené raketou ruského systému BUK.Holandskí poslanci v tejto súvislosti začiatkom októbra vyzvali šéfa diplomacie Stefa Bloka, aby zistil, prečo lietadlo dostalo povolenie preletieť nad Ukrajinou, keď v jej východných regiónoch prebiehali boje.Holandská bezpečnostná rada už totiž v roku 2015 uviedla, že existoval dostatok dôvodov na uzavretie ukrajinského vzdušného priestoru.Amsterdamský denník Parool v tejto súvislosti upozornil, že holandská vláda sa "zdráhala" klásť Ukrajine nepríjemné otázky, pretože Kyjev bol spojencom a bol úzko zapojený do vyšetrovania celej udalosti.Na rozdiel od Ruska, odkiaľ pochádzal systém BUK, Ukrajina sa za katastrofu letu MH17 pred vyšetrovacími orgánmi nezodpovedá.Doteraz úzke vzťahy medzi Ukrajinou a Holandskom sa však naštrbili po tom, ako Kyjev začiatkom septembra v rámci vzájomnej výmeny zadržiavaných osôb vydal do Ruska pravdepodobného svedka udalosti Vladimira Cemacha, čo znemožní jeho ďalšie vyšetrovanie - napríklad holandskou prokuratúrou.Na základe vyšetrovania JIT budú za katastrofu letu MH17 od marca 2020 súdení Rusi Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko.Boeing 777 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines, ktorý letel na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, havaroval v Doneckej oblasti 17. júla 2014. Na palube sa nachádzalo 298 ľudí, pri páde lietadla všetci zahynuli.