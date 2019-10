Militanti z IS zaútočili na bojovníkov kurdských jednotiek v Rakke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 9. októbra (TASR) - Američanmi podporované prevažne kurdské Sýrske demokratické sily (SDF) sa stali v stredu nadránom v sýrskom meste Rakka terčom útoku militantov z extrémistickej organizácie islamský štát (IS). Informovala o tom tlačová agentúra AP.Kurdskí bojovníci vyhlásili, že militanti z IS uskutočnili tri samovražedné útoky na ich pozície v meste Rakka, ktoré bolo v minulosti hlavným mestom samozvaného kalifátu IS. Bezprostredne po útoku neohlásili SDF žiadne obete.Skupina miestnych aktivistov s názvom Rakku potichu vyvražďujú taktiež informovala o streľbe a explóziách.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedla, že za útokom stáli dvaja bojovníci IS, ktorí jednotky SDF napadli pomocou strelných zbraní a následne sa sami odpálili.Ako pripomína AP, k útoku došlo v čase, keď Turecko plánuje začať v danej oblasti ofenzívu proti miestnym Kurdom.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok oznámil, že Turecko je pripravené začať vojenskú operáciu proti kurdským silám na severovýchode Sýrie po tom, ako dostalod prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Ten rozhodol o stiahnutí amerických vojsk z tejto oblasti, čo vyvolalo v Spojených štátoch ostrú kritiku. Washington sa totiž podľa odporcov tohto kroku odvracia od Kurdov, ktorí priniesli v Sýrii veľké obete práve v bojoch proti IS.