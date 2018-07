Hold maliarovi Palugyayovi vzdajú výstavou a aj na chate pod Ďumbierom

Na archívnej snímke dielo od Zoltána Palugyaya. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Brezno 7. júla (TASR) – V tomto roku si 120. výročie narodenia Zola Palugyaya, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej maľby, grafiky a kresby, pripomenie i Horehronské múzeum v Brezne v spolupráci s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Vernisáž Z posolstva Zola Palugyaya sa uskutoční 12. júla o 16.00 h a potrvá do 10. septembra.Ako TASR informovala Martina Ťažká, kurátorka breznianskeho múzea, rodák z Bodíc, čo je dnes mestská časť Liptovského Mikuláša, osobitným spôsobom prispel do formovaniaa rozvíjania našej kultúry, výrazným spôsobom sa podieľal na realizácii progresívnych myšlienok vo sfére výtvarného umenia – v maliarskej, grafickej a kresliarskej tvorbe a neprehliadnuteľný je tiež Palugyayov vklad do organizácie a propagácie výtvarníctva.priblížila Ťažká.Výstava Z posolstva Zola Palugyaya odprezentuje výber diel zo zbierkového fondu liptovskej galérie. Súčasťou vernisáže bude krst publikácie znalca Palugyayovho diela, profesora Ľudovíta Petránskeho.dodala Ťažká.