Zomrel jeden z autorov Spidermana, Steve Ditko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. júla (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel v New Yorku americký autor komiksov Steve Ditko, ktorý sa podieľal na vytvorení známych superhrdinov vydavateľstva Marvel Spider-man a Doctor Strange. Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica SkyNews.Ditkovo bezvládne telo sa našlo v jeho byte v newyorskej štvrti Manhattan 29. júna, uviedla polícia. Príčina smrti nebola bezprostredne známa.Steve Ditko sa narodil v americkom meste Johnstown v štáte Pensylvánia v roku 1927. Po vojne slúžil v armáde v Európe. Komiksom sa v New Yorku začal venovať v 50. rokoch 20. storočia.V spolupráci s ďalším známym autorom komiksov Stanom Lee, bývalým šéfom spoločnosti Marvel Comics, vytvoril Ditko začiatkom 60. rokov jednu z najpopulárnejších kreslených postavičiek - Spider-mana. V roku 1963 Ditko nakreslil ďalšieho známeho superhrdinu Doctor Strange.Ditko zo spoločnosti Marvel Comics odišiel v roku 1966, ale neskôr sa do nej vrátil. Kresleniu sa venoval až do svojej smrti. Jednou z jeho posledných komiksových postáv bola Squirrel Girl.Prezident vydavateľstva Marvel Entertainment Dan Buckley v reakcii na Ditkovo úmrtie napísal: