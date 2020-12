Hold, zostal nám len lockdown. Matovič kritizuje „autority štátu“, ktoré spochybňujú plošné testovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Lockdown majú oznámiť kľúčové autority štátu, ktoré vystupovali proti plošnému testovaniu. Po rokovaní vlády to povedal predseda vlády Igor Matovič ako reakciu na otázku, či môžu byť vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu do Vianoc zavedené prísnejšia opatrenia."Očakávam, že veľmi skoro kľúčové autority štátu, ktoré v posledných týždňoch vystupovali proti plošnému testovaniu a hovorili o tom, že má byť len dobrovoľné, prídu a úprimne povedia, že hold, zostal nám len lockdown. A teraz, keď vláda rozhodne o lockdowne, nehnevajte sa, lebo my sme to spôsobili tým, že sme spochybňovali plošné testovanie," uviedol premiér.Nespresnil však, koho konkrétne tým myslel.