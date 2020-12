Liberáli z SaS predstavili vlastný plán obnovy Slovenska, Sulíkovou srdcovkou je odvodový bonus

Dôraz na štrukturálne reformy

Reforma samosprávy a zlučovanie malých obcí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila vlastný plán obnovy. Šéf liberálov Richard Sulík ho označil za najlepší a najviac prepracovaný materiál k tejto téme. "Je to základný, pozičný dokument našej strany," povedal minister hospodárstva.Ako doplnil europoslanec Eugen Jurzyca, Slovensko má zatiaľ z Európskej únie vyčlenených 5,8 mld. eur. "Tieto peniaze môžu byť spásou, ale aj prekliatím," skonštatoval.Je preto podľa neho mimoriadne dôležité, aby sa z nich nepodporili "zombie" firmy a projekty, ale práve naopak, iba zdravé spoločnosti a životaschopné projekty. Dôraz chcú klásť na efektivitu.Koaličná strana pritom nezverejnila svoje priority, podľa Jurzycu však kladú dôraz najmä na štrukturálne reformy. Spomenul aj zmeny, ktoré často stroskotajú na politickej nevôli a odporu "zdola", ako napríklad spájanie malých obcí alebo škôl.Samotný predseda SaS označil za svoju srdcovku odvodový bonus, europoslanec zase fiškálnu decentralizáciu alebo slobodu odpisovania. Celková suma predstavených zmien je asi o 2 mld. eur vyššia, ako aktuálne vyčlenené zdroje pre Slovensko.Predstavený dokument má päť častí, a to lepšie podnikateľské prostredie, efektívnejšia verejná správa, lepšie školstvo, výskum a vývoj, lepšie zdravotníctvo a čistejšie životné prostredie. Prvá časť obsahuje tri opatrenia, estónsku firemnú daň, slobodu v odpisovaní majetku a komplexnú pozemkovú reformu.Druhá reformu odvodového a sociálneho systému a reformu územnej samosprávy, ako aj zlučovanie malých obcí. Zmenám v školstve by mali podľa liberálov dominovať dostupnejšie predškolské vzdelávanie, digitalizácia i investície do infraštruktúry základných a stredných škôl.Zdravotníctvu by zase chceli pomôcť zavedením telemedicíny a rekonštrukciou koncových nemocníc. V oblasti životného prostredia navrhujú súťaže o najlacnejšie zníženie emisií skleníkových plynov, rekonštrukciu verejných budov pomocou garantovanej energetickej schémy, sanáciu ekologických záťaží, flexibilnejšiu prenosovú sústavu a efektívnejšie OZE a v neposlednom rade dekarbonizáciu hutníckeho priemyslu.