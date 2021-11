Holdenerová je už fit a bude súperkou Vlhovej v slalomoch vo fínskom Levi

Holdenerová poďakovala telu

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Začiatkom októbra zažila počas kondičného tréningu nepríjemný pád a zlomila si kostičky v oboch zápästiach. Skúsená švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová pár hodín preplakala a chystala sa na dlhšiu nútenú pauzu na začiatku novej sezóny Svetového pohára. Napokon vynechala iba prvý mesiac z olympijskej sezóny.Súperka Petry Vlhovej absentovala v úvodnom obrovskom slalome v rakúskom Söldene (23. 10.) a a nezúčastnila sa ani paralelného obrovského slalomu v rakúskom Lechu počas uplynulého víkendu.Lenže minulý piatok dostala od lekárov potešiteľnú správu, že sa môže vrhnúť do tréningu. A po ňom radostne napísala fanúšikom, že ju nič nebolí a najbližší víkend sa predstaví v úvode slalomovej sezóny vo fínskom Levi. Informoval o tom denník Blick na svojom webe."Levi, idem do toho! Moje telo vydržalo tréningovú záťaž. V sobotu som síce začala trénovať len medzi detskými bránkami, ktoré sú tenšie a nárazy od nich ruky až tak necítia. V nedeľu som však už pridala na polovicu trate normálne bránky a stále žiadna bolesť. Som taká šťastná a vďačná svojmu telu, doktorovi Schweizerovu aj celému švajčiarskemu lyžiarskemu tímu," napísala Wendy Holdenerová na instagrame.Úvodné dva ženské slalomy SP budú v Levi na programe v sobotu a nedeľu 21. a 22. novembra. Prvé kolá sa uskutočnia od 10.30 h SEČ, druhé od 13.30 h. Pred rokom v oboch týchto podujatiach triumfovala Slovenka Petra Vlhová, ktorá sa aj teraz pripravuje na severe Európy na svoju najobľúbenejšiu disciplínu.Dvadsaťosemročná Holdenerová je dvojnásobná majsterka sveta v alpskej kombinácii, z tímovej súťaže má v zbierke zlato zo ZOH 2018 aj MS 2019. Celkovo trikrát sa v kariére postavila na najvyšší stupeň v pretekoch Svetového pohára, ale ani raz to nebolo v jej najobľúbenejšej disciplíne - slalome. V ňom má na konte až 27 pódiových umiestnení, trinásťkrát bola druhá a štrnásťkrát tretia.V uplynulej sezóne SP obsadila v hodnotení slalomu konečné piate miesto a v bojoch o veľký glóbus skončila desiata.