Video: Mariána Hossu uviedli do Hokejovej siene slávy. V prejave spomenul aj Demitru

„Som vďačný hre, ktorú milujem, za všetko, čo mi dala. Za prehry, ktoré ma naučili viac ako výhry,“ povedal v slávnostnom prejave.

Pri uvedení do Siene slávy prečítal približne pätnásť minút trvajúci prejav, v ktorom sa vrátil k svojej hokejovej kariére a poďakoval sa ľuďom, ktorí mu počas nej pomohli.

Prerušil reč a hovoril po slovensky

Hossa sa dostal aj k svojim hokejovým začiatkom v Trenčíne a vymenoval všetky najväčšie hviezdy, ktoré v tomto meste vyrástli. Keď spomenul zosnulého Pavla Demitru, v sále zaznel potlesk.

Následne Hossa prešiel do slovenčiny: „Teší ma a som hrdý, že ako tretí hráč z malého Slovenska a krásneho mesta Trenčín som to dotiahol až sem do veľkého Toronta a Siene slávy,“ hovoril.

„Chcel by som sa veľmi poďakovať slovenskému hokeju a všetkým trénerom národného mužstva, ktorí ma trénovali. A hlavne by som rád poďakoval svojim trénerom v Dukle Trenčín, bez ktorých by toto nebolo možné,“ dodal Hossa a menovite poďakoval trénerom, ktorí ho v Trenčíne viedli v rôznych kategóriách.

Spoločne s ním vstúpili do Siene slávy aj kanadská brankárka Kim St-Pierrová, obrancovia Kevin Lowe a Doug Wilson, útočník Jarome Iginla a generálny manažér Ken Holland.



Marián Hossa vstúpil do NHL v sezóne 1997/1998 vo farbách Ottawy Senators, ktorá si ho v drafte vybrala z celkovej 6. pozície. V organizácii "senátorov" vydržal do roku 2005. S klubom sa v tom období dlhšie snažil dohodnúť na novom kontrakte. Krátko na to, čo sa to podarilo a podpísal trojročnú zmluvu, ho vedenie vymenilo do Atlanty Trashers za kanadského útočníka Danyho Heatleyho. V drese Trashers síce odohral individuálne najvydarenejšiu sezónu 2006/2007, v ktorej získal 100 kanadských bodov, no tím sa herne trápil a Hossa cítil, že je vzdialený od vytúženého zisku Stanleyho pohára. V závere tretej sezóny zamieril do Pittsburghu. V drese "tučniakov" žiaril a s 26 bodmi bol tretí najproduktívnejší hráč play off. Penguins sa prebojovali do finále, v ktorom podľahli Detroitu. Hossa mal po sezóne viacero lukratívnych ponúk, záujem netajil ani Pittsburgh, no Hossa sa rozhodol pre Detroit. Aj v drese "červených krídel" potvrdil povesť produktívneho útočníka, no viackrát priznal, že popri Pavlovi Dacjukovi a Henrikovi Zetterbergovi si začal viac uvedomovať dôležitosť defenzívnej práce útočníkov a zameral sa aj na ňu.



Detroit sa aj s výdatnou Hossovou pomocou dostal do finále a paradoxne opäť proti Pittsburghu. Aj tentoraz bol slovenský útočník na strane zdolaného tímu a zámorské médiá mu dali nálepku "večne druhý." Tej sa však zbavil už v ďalšej sezóne. Pred ročníkom 2009/2010 podpísal 12-ročný kontrakt s Chicagom Blackhawks. Už v prvej sezóne získal s "jastrabmi" vytúžený Stanleyho pohár a triumf si zopakoval aj v rokoch 2013 a 2015. V základnej časti NHL odohral celkovo 1309 zápasov, v ktorých získal 1134 bodov (525 gólov a 609 asistencií). V play off pridal v 205 dueloch 149 bodov (52+97).

Správu budeme aktualizoavať

Foto: Dave Sandford/HHOF