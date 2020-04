Holding ECO – INVESTMENT pomáha Slovensku v čase krízy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2020 (Webnoviny.sk) - Priemyselno – investičný holding ECO – INVESTMENT a.s., vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou 3 milióny EUR. Majiteľ holdingu Milan Fiľo zároveň prispel sumou 500 tisíc EUR do Fondu vzájomnej pomoci, ktorý zriadil predseda vlády SR na pomoc v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.Do slovenských nemocníc a domovov sociálnych služieb odišlo v priebehu mesiaca už 15 kamiónov naložených papierovou hygienou. Viac ako 1000 paliet, teda 100 tisíc spotrebiteľských balení servítok či papierových obrúskov a viac ako 500 tisíc kotúčikov toaletného papiera rozviezli zo závodu SHP Group v Harmanci do nemocníc a domovov sociálnych služieb v Ružomberku, v Banskej Bystrici, v Brezne a ďalších mestách. Dodávky papierovej hygieny budú pokračovať aj v ďalšom období. Spoločnosť zároveň zo závodu MONDI SCP v Ružomberku rozváža krajským nemocniciam kancelársky papier.Spoločnosť TAURIS Group a.s., ktorá je tiež súčasťou holdingu, začala z výroby v Rimavskej Sobote s rozvozom balených mäsových výrobkov pre organizácie so starostlivosťou o sociálne slabších a zdravotne odkázaných občanov. TAURIS spolupracuje s organizáciou Úsmev ako dar, Občianskou Alternatívnou Iniciatívou SR a s krízovými štábmi záchrannej služby, ktoré zásobujeme predovšetkým jedlom."Táto situácia je pre nás výzvou nielen z hľadiska výroby. Cítime v nej aj spoločenskú zodpovednosť zachovať, dokonca dočasne zvýšiť zamestnanosť v našich fabrikách, ale aj povinnosť neprestávať ľudí na Slovensku zásobovať výrobkami, ktoré práve teraz potrebujú najviac. Myslíme tiež na tých, ktorí sú doslova v prvej línii v boji s vírusom. Snáď naša pomoc aspoň čiastočne odľahčí inštitúcie a zariadenia, ktoré majú v týchto dňoch plné ruky práce," povedal prezident a predseda predstavenstva ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.Spoločnosť ECO – INVESTMENT a.s. zároveň pre zamestnancov, ale aj pre obyvateľov regiónov, v ktorých pôsobí, zabezpečila viac ako 40 tisíc ochranných textilných rúšok. Prispela aj na zbierku ochranných prostriedkov, ktoré ľuďom odkázaným na pomoc rozdelí profesor Krčméry. 800 respirátorov FFP2 mu odovzdala riaditeľka odboru marketingu a komunikácie. Profesora Krčméryho a majiteľa holdingu Milana Fiľa spája osobné priateľstvo, pričom dlhé roky spolupracujú na viacerých charitatívnych projektoch nie len na Slovensku, ale aj v Afrike a v Kambodži.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, mäsopriemysel, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis