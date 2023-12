Holečková by darovala Richterovi traky, Migaľ želá opozícii viac pokoja v duši. Aké dary by si venovali slovenskí politici?

Viac konštruktivity pre opozíciu

Detské sny politikov

23.12.2023 (SITA.sk) - Aj politickí oponenti by sa počas vianočných sviatkov obdarovali. Šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková by napríklad rada darovala šéfovi poslaneckého klubu Smeru-SD Jánovi Richterovi traky.„Keďže mi v diskusii povedal, že radšej si stiahne nohavice, akoby mali stiahnuť novelu Trestného zákona, pod ktorú okrem iného spadá aj zrušenie špeciálnej prokuratúry,“ povedala pre agentúru SITA s úsmevom Holečková. Poslanec za stranu Hlas-SD Samuel Migaľ by dal celej opozície viac konštruktivity, aby sa nenechala viesť na vlne nenávisti vychádzajúcej z “kúta hanby”.„A práve tým poslancom želám viac pokoja v duši a podstatne menej nenávisti, ktorú v sebe nosia a živia. Verím, že tak bude menej zla aj medzi bežnými ľuďmi,“ dodal Migaľ. Poslanec Migaľ sníval v detstve o veľkom smetiarskom aute, ktoré videl vo výklade vo vranovskom hračkárstve.„A to som aj nakoniec dostal. To sa mi zapamätalo dodnes. Inak som bol veľký huncút a vianočné darčeky som zvykol vykutrať už pár dní pred Vianocami. A s malým traktorom som sa hral už pár dní pred sviatkami, keď mama nebola doma. A sníval som o rodine, kde nájdem pokoj a pochopenie. Som rád, že takúto rodinu som dostal a môžem byť šťastný,“ dodal Migaľ s tým, že v súčasnosti už radšej svojich najbližších obdarúva a teší sa z toho, keď sa mu ich podarí prekvapiť.Šéfka poslaneckého klubu kresťanských demokratov Martina Holečková v detstve snívala o bábikách, knihách a spoločenských hrách. „Dospievaním sa to menilo a už Vianoce nie sú pre mňa o darčekoch, i keď dobrá kniha stále poteší. Vianočné sviatky sú hlavne o spoločných chvíľach s rodinou a po hektickom pracovnom období o utíšení a oddychu s najbližšími,“ uzavrela Holečková.