Irán je údajne zapojený do plánovania povstaleckých útokov v Červenom mori, vyjadrujú tým podporu Hamasu

23.12.2023 (SITA.sk) - Irán je podľa najnovších odtajnených informácií amerických spravodajských služieb „hlboko zapojený do plánovania operácií proti komerčným plavidlám v Červenom mori“. Televízii CNN to povedala hovorkyňa americkej Rady pre národnú bezpečnosť Adrienne Watson.Jemenskí povstalci húsíovia, ktorých podporuje Irán, za ostatné štyri týždne vykonali viac ako 100 útokov voči zhruba desiatke komerčných lodí prechádzajúcich cez Červené more. Vyjadrujú tak podporu palestínskemu militantnému hnutiu Hamas , ktoré je vo vojne s Izraelom Viacerí prepravcovia presmerovali svoje plavidlá na inú trasu. Americké tajné služby podľa Watson uvádzajú, že iránska podpora počas krízy v Pásme Gazy umožnila húsíom začať útoky proti Izraelu a námorným cieľom, pričom Irán často odovzdával operačné rozhodovacie právomoci húsíom.„Irán má možnosť poskytnúť alebo odoprieť túto podporu, bez ktorej by húsíovia mali problém efektívne sledovať a zaútočiť na komerčné plavidlá plaviace sa po lodných trasách cez Červené more a Adenský záliv," povedala Watson.„Taktické spravodajské informácie poskytované Iránom sú rozhodujúce pri umožňovaní húsíom zameriavať sa na námorné plavidlá, odkedy skupina v novembri začala útoky," vyjadrila sa hovorkyňa.Spravodajské informácie naznačujú, že Irán poskytol húsíom monitorovacie systémy, ktoré im umožňujú fungovať v námornom priestore. Drony a rakety, ktoré povstalci používajú na útoky, im tiež poskytol Irán v rámci vyzbrojovania skupiny od roku 2015.Húsíovia povedali, že ustúpia, až keď Izrael povolí vstup potravín a liekov do Pásma Gazy. Ich útoky by mohli byť zamerané na spôsobenie ekonomických problémov spojencom Izraela v nádeji, že budú tlačiť na to, aby zastavili bombardovanie palestínskej enklávy.Spojené štáty americké tento týždeň spustili námornú koalíciu zameranú na posilnenie bezpečnosti v južnom Červenom mori. Pentagon vo štvrtok uviedol, že sa dosiaľ k iniciatíve pridalo 20 krajín.