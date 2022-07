Holečková chce byť župankou Nitrianskeho kraja, stojí za ňou veľa strán a dvaja kandidáti sa vzdali

Kraj potrebuje nové impulzy

Hattas ju chce mať za partnera

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - V Nitre predstavila svoju kandidatúru na novú županku Martina Holečková , ktorú podporuje až deväť politických strán a subjektov.Na tlačovej konferencii usporiadanej pri tejto príležitosti odznelo, že od svojich ambícií stať sa predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa v jej prospech vzdali Daniel Balko , podpredseda strany Šanca a tiež viceprimátor mesta Nitra, aj Štefan Gregor, primátor Šiah a člen strany Sloboda a Solidarita (SaS).Martina Holečková z Kozároviec, kde sa venuje komunálnej politike, je právničkou a päť rokov zastáva post poslankyne NSK, pričom profesionálne sa venuje realizácii humanitárnych sociálnych a rozvojových projektov.„Túto službu pre druhých chcem ponúknuť i ľuďom v našom kraji,“ povedala Holečková na úvod a dodala, že kraj potrebuje nové impulzy a tiež chuť politikov robiť viac. „A toto chcem ľuďom v kraji ponúknuť ja,“ uviedla kandidátka na župana Nitrianskeho kraja.„Chcem ľuďom podať nielen pomocnú ruku, ale aj nechať otvorené dvere všetkým, ktorí budú potrebovať akúkoľvek pomoc,“ zdôraznila Holečková, ktorú podporuje okrem Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) aj SaS, Tím Kraj Nitra, strana Spolu, Šanca, Občianska konzervatívna strana (OKS), Občianska demokratická strana (ODS), Demokratická strana (DS) a strana Za ľudí.Holečková prezradila, že jej prioritou budú regionálne dostupné sociálne služby, kvalitné cesty a bezpečné mosty. Preferovať chce ekologické riešenia, transparentné výberové konania a prehľadný rozhodovací proces.„Málo sa investuje do ciest a mostov, ktorých je v našom kraji až 122 v havarijnom stave. Medzi mojimi prvými krokmi bude tiež posilnenie sociálnych služieb tak, aby každý okres mal dostatok zariadení, ktoré ich poskytujú,“ prezradila Martina Holečková, ktorú prišiel osobne podporiť aj nitriansky primátor Marek Hattas , podľa ktorého ich spoločnými silami môžu priniesť zmenu do nitrianskeho regiónu.„Viem, že vie ľudí spájať a ja potrebujem mať za partnera človeka, s ktorým sa dajú robiť zmeny. Napríklad spoločnými silami konečne vybudovať cestu zo Zobora,“ uviedol nitriansky primátor Marek Hattas, ktorý by v nadchádzajúcich voľbách rád obhájil svoju pozíciu.