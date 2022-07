Žena odišla so synom z Nemecka a pridala sa k Islamskému štátu, vo väzení si posedí aj za únos maloletého

Dostala vraj peniaze aj bývanie

Zajali ju Kurdi a vydali do vlasti

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Nemeckú ženu v utorok odsúdili za členstvo v extrémistickej skupine Islamský štát a ďalšie trestné činy. Dôvodom bolo to, že do Sýrie, kde sa pridala k spomenutej skupine, cestovala i so svojím malým synom.Odsúdili ju na tri a pol roka väzenia. Verena M. bola okrem iných obvinení odsúdená za členstvo v zahraničnej teroristickej organizácii a za únos maloletého.Žena v roku 2015 proti vôli chlapcovho otca odišla so synom z Nemecka do Turecka. Potom odcestovala do irackého Mosulu, kde sa pridala k Islamskému štátu, neskôr sa presunula do sýrskej Rakky.Počas pôsobenia v Islamskom štáte žena údajne dostávala od skupiny finančnú podporu a bývanie.Na oplátku údajne viedla domácnosť pre svojho nového manžela, bojovníka Islamského štátu, a vychovávala svojho syna podľa radikálnych predstáv organizácie.V roku 2019 ju zajali kurdské sily a o dva roky neskôr ju vydali späť do Nemecka.