Holečková sa pokúša zviditeľniť na úkor osláv sv. Cyrila a Metoda. Ohradzuje sa proti jej výrokom Šimkovičovej ministerstvo

Poslankyňa Holečková listom vyzvala ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) na zverejnenie informácií, na čo presne bolo použitých viac ako 400-tisíc určených na oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda. Na sociálnej sieti upozornila, že MK SR dosiaľ nezverejnilo, na čo boli predmetné prostriedky použité. Doplnila, že sa obrátila na MK SR i Úrad vlády so žiadosťou o sprístupnenie týchto informácií, v zmysle infozákona.„Ľudia na Slovensku majú právo poznať na čo ministerstvo kultúry a pani Šimkovičová minula viac ako 400 000 eur. Vyzerá to tak, že tieto peniaze boli použité netrasparentne a prihraté osobám a skupinám, ktoré sú spriaznené s vládnymi politikmi. Ak by to bolo inak, tak by ministerstvo nemalo problém zverejniť, kde tieto peniaze skončili," tvrdila Holečková. Poukázala pri tom na to, že ani týždeň od samotnej akcie nie sú tieto informácie známe.