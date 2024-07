Michael Kolář a jeho triky pre lepšiu jazdu na e-biku

Updatnite softvér pohonnej jednotky

Rozbehnite sa do prudkého kopca plynulejšie

Vyberte si správnu rýchlosť

Vytlačte ebiky do kopca bez námahy

Prejdite nerovným terénom bez kontaktu s prekážkou na zemi

Udržte trakciu zadného kolesa pri prudkých výjazdoch

Prejdite prekážku bez straty stability

Zvýšte efektivitu brzdenia

12.7.2024 (SITA.sk) -Staršie typy elektrobicyklov zostávajú stále také, aké sú, keď si ich kúpite. Moderné elektrobicykle, oproti tomu, ponúkajú zásadné výhody dané tým, že ich môžete prepojiť s digitálnym prostredím. Napríklad Bosch eBike System , ktorý dodáva pohon pre stovky výrobcov elektrobicyklov, umožňuje updatovať softvér v riadiacej jednotke prostredníctvom mobilnej aplikácie. Vďaka tomu sa pohonný systém vášho elektrobicykla neustále zlepšuje tak, ako ho vylepšujú vývojári vašej značky. Aplikáciu si stiahnete do telefónu a spárujete ju so svojim e-bikom. Aplikácia potom pozná, že je to váš bicykel a slúži ako vaša digitálna servisná knižka. V nej vidíte napríklad koľko má bicykel najazdených km, akú kapacitu má baterka alebo vykonané servisné úkony. V aplikácii je možné upraviť správanie elektrobicykla, ako je aj množstvo pomoci, akú vám motor dodáva v rôznych režimoch.Ako sa rozbehnúť plynulo a bezpečne bez toho, aby vám podkĺzlo zadné koleso? Na začiatku odporúčam znížiť výšku sedla asi o 3 až 5 cm od bežného nastavenia. Nastúpenie na bicykel tak bude oveľa jednoduchšie. V ponuke jazdných režimov nastavte silnejšiu prípomoc. Jedna noha by mala byť na zemi a tá druhá silnejšia - rozjazdová by mala byť položená na pedáli v pozícii malej ručičky v pol 3. Rozbieha sa zo zabrzdeného kolesa, podobne ako keď sa rozbiehate na skútri, akurát s tým rozdielom, že namiesto plynu treba šliapnuť do pedálov, čím získate prídavný výkon motora. Šliapnite do pedála, sadnite si na sedlo a pomaly uvoľnite obe brzdové páčky. Akonáhle sa rozbehnete, položte na pedál aj druhú nohu.Častou chybou je jazda, kedy cyklista využíva najsilnejšiu prípomoc a pritom má zaradenú najťažšiu rýchlosť (najmenšie koliesko). V takom pomere potom pri jazde do kopca elektrický pohon bicykla nefunguje správne. Správna kadencie šliapania by mala byť medzi 80 a 95 za minútu. Odhadnúť sa to dá aj za použitia pomôcky. Keby ste mali čiaru na zemi, tak od chvíle, keď ju pretne os predného kolesa, do momentu, keď ju pretne os zadného kolesa, by sa mali kľučky pretočiť raz dookola. Silové pomalé šliapanie nie je pre pohon vhodný, pretože motor dostatočne nepomáha a pritom to spotrebováva batériu. Amatéri si často myslia, že keď pôjdu na ťažký prevod, že podajú športovejší výkon, ale pre zvyšovanie fyzičky alebo spaľovanie tukov je príhodnejšie udržiavať sa vo vyššej kadencii. U mnohých ľudí sa tepová frekvencia na ebaiku zvýšila, pretože ich jazda s prípomocou motivuje k dynamickejšej jazde vo vyššej tepovej frekvencii. Elektrobicykel je ťažký a vytlačiť ho do prudkého kopca znamená zbytočné plytvanie energiou. Moderné pohonné jednotky majú asistenčný systém na tlačenie kolesa do kopca, ktoré je možné aktivovať stlačením príslušného tlačidla na riadidlách. Postavte sa na svoju stranu bicykla podľa toho, či ste praváci alebo ľaváci, a z ktorej strany sa vám dobre tlačí. Tlačidlo je nutné stále držať a pretože sa pri zapojení prípomoci ďalej pretáčajú kľučky, je nutné ísť vedľa bicykla v dostatočnej vzdialenosti, aby ste sa vyhli kontaktu s pedálmi. Ideálne je zaťažiť zadné koleso tak, že sa lakťom jednej ruky opriete o sedačku, čím zvýšite trakciu zadného kolesa. Rýchlosť sa dá ovplyvniť v mobilnej aplikácii, kde je možné nastaviť rýchlosť chôdze až do 6 km/h, alebo tým, že meníte prevodový stupeň. Do prudkého kopca je lepšie zaradiť ľahší prevod a koleso potom ide pomalšie.Pokiaľ idete nerovným terénom medzi popadanými kameňmi alebo vysokými koreňmi hrozí, že pri pretočení kľukou v dolnej fáze narazíte pedálom o prekážku na zemi. Vďaka pedal clicku docielite to, že vám elektropohon dodáva prípomoc bez toho, aby ste kľučky pretočili dookola. Stačí si len prišliapnuť do pedálu a ebike ide vpred.Poznáte ten pocit, kedy chcete vyjsť prudký kopec, ale pri šliapaní vám preklzáva zadné koleso? Tento nepríjemný stav je možné eliminovať posunutím váhy tela smerom dozadu, ale tým zas dochádza k odľahčeniu predného kolesa, jeho zdvíhaniu do vzduchu a strate koordinácie. Existuje jednoduchá finta, ako tento problém vyriešiť. Znížite sedlo o päť centimetrov, posadíte sa dozadu, zaťažíte zadné koleso a zadnou brzdou si pribrzdíte, čo zamedzí zdvíhaniu predného kolesa a motor ide súčasne na plný výkon. Tento postup ebikeri prevzali od pilotov motokár, ktorí pribrzďovanie využívajú na udržanie trakcie zadnej poháňanej nápravy. Znie to nepravdepodobne, ale je na každom, aby si to vyskúšal a uveril, že to funguje.Pri prejazde prekážky je dôležité udržať čo najväčšiu stabilitu. Užitočné je uvedomiť si, akú nohu máte pri jazde vpredu. Pokiaľ chcete prejsť cez vyššiu prekážku, vymeňte si nohy tak, aby ste mali vpredu tú druhú, než ste bežne zvyknutí. Je to dané tým, že keď si tesne pred prekážkou šliapnete, v kritickom momente na prekážke by ste museli šliapať menej stabilnou nohou. Pritom práve na prekážke potrebujete najväčšiu stabilitu. Dôležité je nájsť si správny prevod, ktorý vám pomôže sa na prekážku vyhupnúť. Ľahší prevod je lepší ako ťažší.Kvôli motoru v strede šliapania a batérii uloženej v ráme je ebike ťažšií ako klasický bicykel, čo zvyšuje pôsobenie doprednej energie pri brzdení v zákrute. Aby ste bezpečne zatočili a neprešli zákrutu rovno, je nutné brzdiť s dostatočným predstihom a samotnú zákrutu potom prejsť bez brzdenia.Viac info na www.bosch-ebike.com/cz Informačný servis