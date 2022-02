Holého stavebný zákon je plný nedostatkov, podľa Kremského by mali návrh stiahnuť z parlamentu na dopracovanie

Zmena stavebnej legislatívy

Zrýchlené stavebné konania

dodala Pleštinská.

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Návrhy zákonov o územnom plánovaní a výstavbe majú podľa hnutia OĽaNO stále mnoho nedostatkov, ktoré treba v druhom čítaní prepracovať cez pozmeňujúce návrhy.Poslanci tohto subjektu preto umožnili posunúť nové stavebné zákony z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) na ďalšie rokovanie v Národnej rade SR. S oboma zákonmi súvisí aj novela kompetenčného zákona, na základe ktorej má vzniknúť nový centrálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu.Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) nepovažuje návrhy stavebných zákonov za definitívny výraz toho, ako by sa mala meniť stavebná legislatíva. „Veľmi významné je dosiahnuť, aby občania mali dosah na tvorbu územných plánov a na tvorbu krajiny," uviedol Budaj s tým, že nový zákon spôsobí 48 nepriamych zmien, vrátane oblasti životného prostredia.Navrhované stavebné zákony majú podľa predsedu parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského veľké nedostatky a najlepšie by bolo vrátiť ich na dopracovanie.„Naša dočasná podpora bola výsledkom kompromisu v koalícii, keď sme dostali garanciu pána Holého, že sa naším pozmeňujúcim návrhom tieto vážne medzery zmenia. S takouto podmienkou sme boli ochotní dodať dostatok hlasov a pustiť zákon do druhého čítania,“ povedal Kremský.Pri hlasovaní sa poslanec zdržal, čím vyjadril svoj kritický postoj k aktuálnemu zneniu zákonov. Tieto zákony podľa Kremského upravia tak, aby sa stavebné konanie zrýchlilo, ale aby namiesto korupcie boli jasné pravidlá.Súčasný stavebný zákon z roku 1976 napriek mnohým novelám podľa poslankyne Zity Pleštinskej už nespĺňa súčasné požiadavky. „Najväčším benefitom novej stavebnej legislatívy, ktorú sme posunuli do druhého čítania, bude skrátenie povoľovacieho procesu elektronizáciou," podotkla s tým, že k zákonom majú veľa zásadných pripomienok.„Až keď sa nájde konsenzus v gestorskom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, budú návrhy stavebných zákonov prerokované v druhom a treťom čítaní v pléne NR SR,“