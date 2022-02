Matovič verí v schválenie blokovaného zákona, chcel by dohodu v rámci výdavkových limitov a dlhovej brzdy

Rokovanie sa stále presúvalo

Limit verejných výdavkov

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na výdavkových limitoch a dlhovej brzde nie je dohoda v rámci koalície. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií Igor Matovič. Podľa jeho slov sa dohodli na alternatívnom riešení, ktoré by išlo cez iný zákon a nie cez ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.„Ja verím, že tá dobrá vôľa sa nakoniec nájde v koalícii. A na konci bude ten rok aj pol blokovaný zákon stranou SaS schválený v podobe, v akej bol predložený,“ dodal Matovič.Parlament totiž opäť presunul návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý je v druhom čítaní, na júnovú schôdzu. Prvýkrát rokovanie o tomto bode posunuli ešte v polovici decembra 2020, odvtedy ho stále presúvajú.Strana SaS stále trvá na daňovej brzde. Ich cieľom je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu, teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody.V prvom čítaní už je návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy.Je teda pravdepodobné, že najprv sa schvália výdavkové limity, ktoré sú naviazané na plán obnovy, cez tento zákon. Po tomto by mala pokračovať diskusia o dlhovej, resp. daňovej brzde.