Holešinský netajil po prehre s HC Slovan sklamanie. Podľa Bučeka nie je nič horšie, ako prehrať vo finále (video)

2.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava sa tešia z rekordného deviateho majstrovského titulu v najvyššej slovenskej súťaži. Vo finálovej sérii hranej na štyri víťazné stretnutia zdolali hráčov HK Nitra 4:2 na zápasy, pričom rozhodujúci triumf 5:2 zaznamenali v nedeľňajšom dueli pod Zoborom.Klub z hlavného mesta SR sa na čele štatistiky odpútal od HC Košice , ktorý má na svojom svojom konte osem prvenstiev v ére samostatnosti. Nasledujú Trenčín, Zvolen a Banská Bystrica s troma titulmi, po jednom majú na svojom konte Nitra a Žilina.Bratislavčania získali v jubilejnej stej sezóne v histórii klubu nielen Pohár Dušana Pašeka za triumf v dlhodobej časti sezóny, ale aj Pohár Vladimíra Dzurillu pre víťaza play-off. "Je pre mňa veľká česť zdvihnúť v jubilejnej sezóne ako kapitán nad hlavu poháre Dušana Pašeka Vladimíra Dzurillu, čo sú klubové legendy. Som naozaj šťastný a hrdý na túto partiu, ktorá sa tu zišla," neskrýval nadšenie kapitán Slovana Michal Sersen vo videu na webe TA3.Jeho spoluhráč Milan Kytnár vyzdvihol súdržnosť mužstva: "Dobre to dopadlo. Zvládli sme všetko, čo sme chceli od začiatku sezóny dosiahnuť a získali sme titul. Je to zadosťučinenie po výbornej práci celého tímu."Hráči Nitry vo finále zareagovali triumfom na dve víťazstvá súpera, ale na tretie už nenašli odpoveď. Adrián Holešinský , útočník už štvornásobného vicemajstra Slovenska, netajil po domácej prehre v šiestom zápase sklamanie. Pochválil však aj svojich spoluhráčov za bojovnosť."Boli lepšie pripravení. Mali väčšie zdroje aj všetko potrebné na to, aby zvíťazili a podarilo sa im to. Myslím si, že my sme boli sympatickým tímom a podávali sme sympatické výkony smerom dopredu aj dozadu. Zabojovali sme, keď to bolo treba," poznamenal 26-ročný rodák z Čadce.Cenou útechy pre HK Nitra môžu byť výkony útočníka Samuela Bučeka , ktorý získal druhýkrát v kariére Zlatú korčuľu pre najproduktívnejšieho hráča play-off. Vo vyraďovacej časti strelil 13 gólov a pridal k nim 11 asistencií. Na zisk druhého titulu v klubovej histórii po roku 2016 to však nestačilo."Nikto by o nás pred sezónou nepovedal, že pôjdeme do finále. Myslím si, že je to úspech. Bude nás ešte dlho trápiť, že sme prehrali vo finále. Nie je nič horšie. Sezóna však bola skvelá z každého hľadiska, dali sme do toho všetko. Bohužiaľ, na viac sme nemali," priznal sklamaný hokejista, ktorý bol aj najproduktívnejším hráčom základnej časti so 64 bodmi (41+23).