HOLLYWOODSKY HEREC JIM CARREY SA ODHALIL V BIZARNEJ BIOGRAFII SPOMIENKY A DEZINFORMÁCIE

Mala by to byť biografia, na ktorej s ním spolupracoval publicista Dana Vachon, no spolu do nej primiešali dávku bizarných obrazov a šialených konštrukcií. Ich odvážna a uletená sonda do srdca Hollywoodu vzbudila v zámorí veľký rozruch. V týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Lindeni v slovenskom preklade Beáty Hornej.

Na začiatku príbehu sa úspešná filmová hviezda Jim Carrey, multimilionár topiaci sa v bohatstve, nachádza v stave hlbokej depresie. Cíti sa osamelý, zúfalo túži po láske, má strach zo smrti aj z toho, že upadne do zabudnutia. Skúšal už všeličo, ale nič nedokáže rozptýliť oblak prázdnoty a nudy, ktorý mu visí nad hlavou... Hoci sa hlavná postava nazýva Jim Carrey, nejde o autobiografiu v pravom zmysle slova. Spomienky a dezinformácie sú román, v ktorom sa prelína skutočnosť s fikciou, je to sonda do samého srdca továrne na sny – Hollywoodu, s jej krvilačnými agentmi a ľahkovážnymi celebritami, no predovšetkým odvážna reflexia privilégií, priateľstva, lásky, závislosti od slávy a hľadania zmyslu života.

Kanadský herec a komik Jim Carrey je známy vďaka mnohým úspešným filmovým komédiám, oslňujúce výkony však podal aj v dramatických trhákoch Večný svit nepoškvrnenej duše či Muž na Mesiaci. V knihe Spomienky a dezinformácie Carrey fabuluje podobne, ako jeho hrdina Andy Kaufman v geniálnom Formanovom filme Muž na mesiaci, robí si žarty zo svojich hereckých kolegov a priateľov a čitateľ sa musí striedavo nahlas smiať a zamýšľať na súčasnými pálčivými témami. Titul sa hneď po vydaní stal bestsellerom podľa The New York Times a chválou nešetria v žiadnom z relevantných médií. Hodnotenia hovoria za všetko. The New York Times: „Satirické dobrodružstvo, kde Carrey skúma hlbiny hollywoodskej kultúry, ktorá je posadnutej sama sebou." Los Angeles Times: „Spomienky a dezinformácie je úplne zvláštne autofikčné dielo plné symboliky a metafory, niekedy krásne, inokedy tragické.“ Booklist: „Pútavý a zábavný príbeh, ktorý sa pohráva s verejným vnímaním celebrít a spochybňuje našu nutkavú potrebu sledovať ich životy. A nevšedný záver je skutočne úžasný!" Entertainment Weekly: „Nie je to typické rozprávanie. Kniha spája dojímavú autobiografiu, bulvárne noviny, sci-fi a hanebnosť kapitalizmu." Kirkus Review: „Šialený horúčkový sen. . . Carrey prechádza od blues stredného veku cez milostné a kariérne komplikácie až k apokalypse. Toto je drahokam komickej fantázie a klenot medzi memoármi.“