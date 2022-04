V blízkosti sopky na Aljaške boli zaznamenané zemetrasenia, jej posledná erupcia bola pred tisíckami rokov

Zemetrasenia sú pomerne nezvyčajné

Na Aljaške je 90 vulkánov

Posledná erupcia pred tisíckami rokov

14.4.2022 - V blízkosti sopky na juhovýchode Aljašky, o ktorej sa predpokladalo, že už najmenej 800 rokov spí, zaznamenali stovky malých zemetrasení. Dôvod zemetrasení pod Mount Edgecumbe, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Sitka, nie je známy.Podľa geofyzika Davea Schneidera z Aljašského vulkanického observatória Geologickej služby Spojených štátov však nemusia byť znakom vulkanickej aktivity.Mount Edgecumbe je 976 metrov vysoký stratovulkán na ostrove Kruzof, asi 24 kilometrov západne od Sitky. Je súčasťou rozsiahleho podmorského vulkanického poľa sopečných dómov a kráterov. Zemetrasenia sú podľa Schneidera pomerne nezvyčajné, keďže otrasy v oblasti bývajú zvyčajne tektonické, nie vulkanické.„Nemusia byť nevyhnutne spojené s vulkanickou aktivitou, môžu byť tektonického pôvodu alebo kombináciou tektoniky a vulkánu. V tomto momente to naozaj nedokážeme rozlíšiť,“ skonštatoval s tým, že v tejto chvíli nie je dôvod na veľké obavy. „Sopky mávajú množstvá zemetrasení, ktoré nevedú k erupciám,“ povedal.Zemetrasenia, z ktorých väčšina bola príliš slabá na to, aby ich pozorovali na viacerých seizmických staniciach, pokračovali aj v stredu, no ich frekvencia sa znížila.Vulkanické observatórium vykonalo spätnú analýzu dát o zemetraseniach v blízkosti Mount Edgecumbe, ktorá ukázala, že menší počet zemetrasení sa začal vyskytovať v roku 2020. Počas uplynulých dvoch rokov bolo v oblasti asi 40 zemetrasení, približne jedno alebo dve za mesiac, čo je omnoho menej, ako zaznamenali tento týždeň. Práve táto aktivita je podľa Schneidera pre vedcov najlepším indikátorom toho, čo sa deje a budú ju naďalej pozorne sledovať.Aljaška má asi 90 vulkánov, ktoré boli aktívne počas uplynulých 10-tisíc rokov, uviedol Schneider. Väčšina z nich je pritom vzdialená a nenachádza sa tak blízko obývaných oblastí ako je Sitka, ktorá má asi 8 500 obyvateľov.O erupcii Mount Edgecumbe nie sú žiadne písomné záznamy, no v orálnej histórii Tlingitov sa zachovali zmienky o malých erupciách pred asi 800 rokmi. Posledná erupcia Mount Edgecumbe, ktorá je geologicky zaznamenaná, bola podľa Schneidera pred asi 4 500 rokmi.Sú tiež dôkazy o veľkej erupcii pred 13-tisíc až 14 500 rokmi, keď v oblasti, kde sa teraz nachádza Sitka, spadol asi meter popola a na ostrov Kruzof spadlo až 30 metrov.