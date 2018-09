Holocsi na MSJ v zápasení nepostúpil z kvalifikácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MSJ v Trnave



Grécko-rímsky štýl - juniori:



<77 kg - kvalifikácia:



Bence Holocsi (SR) - Konstantinos Vachlas (Gr.) 1:9



<63 kg - kvalifikácia.:



Krisztián István Vancza (Maď.) - István Sluka (SR), Vancza postúpil bez boja



Trnava 17. septembra (TASR) - Úvodný deň na juniorských majstrovstvách sveta v Trnave nebol pre slovenské zápasenie úspešný. V grécko-rímskom štýle do 77 kg vypadol Bence Holocsi hneď na prvej prekážke, keď prehral s Grékom Konstantinosom Vachlasom 1:9 na body.V hmotnostnej kategórii do 63 kg sa mal predstaviť v kvalifikácii István Sluka, ale ten na úvodné vystúpenie s Maďarom Krisztiánom Istvánom Vanczom nenastúpil. Prekvapením 1. dňa na žinenkách v Trnave bol postup až troch klasikov z Indie do semifinále.