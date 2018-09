LIGA MAJSTROV: PSG v šlágri v Liverpoole, v akcii aj Hamšík a Škriniar

Hráč PSG, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/19 - utorok 18. septembra:



A-skupina:



21.00 FC Bruggy - Borussia Dortmund /rozhodca: Danny Makkelie (Hol.)/

21.00 AS Monaco - Atletico Madrid /William Collum (Škót.)/



B-skupina:



18.55 FC Barcelona - PSV Eindhoven /Tasos Sidiropoulos (Gr.)/

18.55 Inter Miláno - Tottenham Hotspur /Clement Turpin (Fr.)/



C-skupina:



21.00 FC Liverpool - Paríž Saint-Germain /Cüneyt Cakir (Tur.)/

21.00 Crvena Zvezda Belehrad - SSC Neapol /Szymon Marciniak (Poľ.)/



D-skupina:



21.00 Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moskva /Gianluca Rocchi (Tal.)/

21.00 Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto /Jesus Gil Manzano (Šp.)/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) - V šlágri utorňajšieho programu 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/19 si futbalisti FC Liverpool zmerajú sily s Parížom Saint-Germain. Anglický klub sa v minulej sezóne prebojoval do finále, v ktorom prehral 1:3 s Realom Madrid. Parížu sa napriek komfortnému ekonomickému zázemiu z Kataru nedarí na medzinárodnej scéne preraziť, štvrťfinálové brány Ligy majstrov nepreklenul od sezóny 1994/95, v uplynulom ročníku stroskotal v osemfinále na neskoršom víťazovi.Liverpool v generálke zvíťazil vo Wembley nad Tottenhamom Hotspur 2:1 a v piatich kolách nového ročníka Premier League zatiaľ nestratil ani bod. Rovnako dobre sa darí aj PSG, ktorý si už v piatok poradil so Saint-Etienne 4:0, hoci na jeho súpiske nefigurovali oddychujúci Neymar ani potrestaný Kylian Mbappe.povedal nový kouč PSG Thomas Tuchel.Duel bude mať pre neho pikantný náboj aj vďaka trénerskému mikrosúboju s krajanom Jürgenom Kloppom. Ten sa snaží zbaviť svoje mužstvo prehnaného tlaku a veľkých očakávaní fanúšikov.uviedol Klopp. V základnej zostave PSG sa v piatok prvýkrát od marcového zranenia objavil taliansky stredopoliar Marco Verratti, odohral 67 minút:V druhom zápase C-skupiny nastúpi Crvena Zvezda Belehrad proti SSC Neapol, v kádri ktorého figuruje slovenský reprezentačný stredopoliar Marek Hamšík. Srbský šampión, ktorý v 3. predkole LM vyradil Spartak Trnava, je jasný outsider celého zoskupenia, každý strelený gól a získaný bod bude pre neho bonus.srší odhodlanie zo stredopoliara Crvenej Zvezdy Nenada Krstičiča.Milánsky Inter sa v skupine LM predstaví prvýkrát od sezóny 2011/12, v jeho zostave by proti Tottenhamu Hotspur nemal chýbať stopér Milan Škriniar. "Nerazzurri" trápia zranenia Šimeho Vrsaljka a Danila D'Ambrosia, ale aj kolísavá forma. V sobotu prehrali zverenci Luciana Spallettiho doma s Parmou 0:1 a po štyroch kolách Serie A majú na konte štyri body, čo ich v tabuľke radí na 14. priečku.V druhom zápase B-skupiny nastúpi PSV Eindhoven na Camp Nou proti FC Barcelona. Katalánsky klub zdobí v európskych pohároch úctyhodná séria, keď doma nenašiel premožiteľa v 26 zápasoch za sebou (24 víťazstiev, 2 remízy).vyhlásil mexický stredopoliar Erick Gutierrez, ktorý prišiel do PSV pred tromi týždňami z Pachucy. Debut mu vyšiel na jednotku, líder holandskej Eredivisie v sobotňajšom súboji 5. kola deklasoval domáci Den Haag 7:0 a Gutierrez sa raz zapísal do streleckej listiny.V A-skupine vycestuje Borussia Dortmund do Brúg a AS Monaco hostí trápiace sa Atletico Madrid. V D-skupine si zmerajú sily Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moskva a Schalke 04 Gelsenkirchen - FC Porto.