Hologramový koncert Whitney Houston: Exkluzívne: Tvorcovia odkrývajú prvé ukážky. Polovica vstupeniek je vypredaná!

Jediný umelec, ktorý sa zapísal 7-krát po sebe #1 hitmi v rebríčku BillboardHot 100



Prvá umelkyňa, ktorá vstúpila do rebríčka Billboard200 Albums chart hneď na prvú priečku



Jediný umelec s 8 po sebe idúcimi multi-platinovými albumami



Zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako "najoceňovanejšia umelkyňa všetkých čias”



Držiteľka viac ako 400 ocenení, vrátane 6tich cien GRAMMY, 22 cien American Music Awards, 16 cien Billboard Music Awards, 1 ceny Emmy a 2 nominácií na cenu Emmy



Zabodovala aj vo filmovom svete - v snímkach Osobný strážca (The Bodyguard, 1992), Až si vydýchnem (Waiting To Exhale, 1995)a Kazateľova žena (The Preacher’s Wife, 1996)



Predaj vstupeniek na podujatie:

Viac info:

19.12.2019 (Webnoviny.sk) -Marcový koncertna Slovensku nesie dôležité prvenstvo – bude úplne prvým hologramovým koncertom v Strednej a Východnej Európe. Aj vďaka tomu je dnes, vyše štvrťroka pred konaním podujatia už viac než polovica vstupeniek na bratislavský koncert vypredaná.Tvorcovia šou z americkej spoločnosti BASE Hologram v týchto dňoch exkluzívne odkrývajú pár sekúnd hologramu Whitney Houston v krátkom videu. Speváčka vyzerá na prvých záberoch doslova dychberúco; efektne a autenticky pôsobia aj iskrivé ohňostroje na jej šatách, taktiež vytvorené hologramovou technológiou: www.facebook.com/csfestival/videos/2598045943621094/ Spoločnost BASE Hologram zároveň zverejnila prvú fotografiu hologramu Whitney Houston:Organizátori odhaľujú tiež ďalšie "veľké meno", ktoré na príprave turné spolupracuje. Scénografia, svetelný efekty a produkcia šou sa ponesú pod taktovkou, ktorý je označovaný ako aktuálny líder v stage dizajne high-tech megašou vo svete. Podľa slov odborníkovVďaka tomu má na konte spolupráce s ikonami ako Prince, Beyonce, Lady Gaga, Paul McCartney, Bruno Mars či Ariana Grande. Uznávaný scénografsa pri príprave koncertu An Evening with Whitney pripojil kvyhľadávanej choreografke, ktorá zastrešuje tanečnú stránku, program a dramaturgiu šou, a pýši sa hviezdnymi spoluprácami s Rihannou, Kanye Westom či Mary J- Blige.Aj sedem rokov po smrti a len pár mesiacov pred štartom svojho celosvetového hologramového turné Whitney Houstou opäť kraľuje hudobným rebríčkom. Jedným z najúspešnejších svetových hitov je aktuálne singel Kygo & Whitney Houston: Higher Love , ktorý práve teraz boduje v rádiách po celom svete.hovorí Marty Tudor zo spoločnosti BASE Hologram.dodáva Pat Houston, bývalá manažérka Whitney Houston a prezidentka spoločnosti The Estate of Whitney E. Houston, ktorá spravuje umelecké dedičstvo legendárnej speváčky, a ktorá spoločnosti BASE Hologram udelila súhlas na vzdanie pocty Whitney Houston formou unikátneho hologramového turné.S blížiacim sa začiatkom turné dostávajú organizátori slovenského koncertu postupne od amerických tvorcov šou detailné podmienky.prezrádzajú.Ako dodávajú do Bratislavy pricestuje tím pozostávajúci z približne 30tich osôb, a takmer presne rovnaký počet pomocníkov musí na mieste koncertu zabezpečiť slovenský organizátor. Dohromady teda bude na priebeh koncertu dohliadať približne 60-členný tím.prezrádzajú slovenskí organizátori. "dodávajú.Koncert je dielom technologickej spoločnosti BASE Hologram, ktorá tvorí tiež hologramové koncerty nesmrteľných legiend Marie Callas či Roya Orbisona. Svetové hologramové turné Whitney Huston sa začne vo februári 2020 vo Veľkej Británii a po Európe sa na jeseň budúceho roka presunie do USA. Návštevníci koncertu si vychutnajú speváčkine najikonickejšie hity na čele s kultovým soundtrackom filmu Osobný strážca "I Will Always Love You” . Na javisku nebude chýbať živá kapela, speváci a tanečníci.prináša do Bratislavy festival CITY SOUNDS, ktorý pravidelne organizuje na Slovensku koncerty hviezd ako Macy Gray, Gregory Porter, Marcus Miller, José James, Jamie Woon, Neneh Cherry či Dianne Reeves a iných.Exkluzívna premiéra hologramovej koncertnej šou v Strednej a Východnej Európe, ktorá sa uskutoční práve na Slovensku, púta tiež stále väčšiu pozornosť médií. Exkluzívnym mediálnym partnerom koncertu sa stala Televízia JOJ.vyjadrila sa riaditeľka marketingu TV JOJ Ivana Semjanová. Mediálnymi partnerom projektu sú tiež Rádio Expres, Denník N a portál Modrý koník (modrykonik.sk).Hologramové vystúpenie Christiny Aguilera a Whitney Houston:Hologramový koncert Marie Callas:Inzercia