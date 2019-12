Ako bude na Vianoce: V papučiach doma alebo guľovačka na horách?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 19. decembra (TASR) - Počasie cez vianočné sviatky bude zamračené, daždivé a miestami, najmä na severe, môže aj snežiť. Najvyššie denné teploty budú v rozmedzí od nula do ôsmich stupňov Celzia. Vo svojej predpovedi to uviedol meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Beránek.Počas zvyšku tohto týždňa bude na Slovensku podľa neho o niečo chladnejšie počasie ako doteraz. Obdobie od piatka (20. 12.) do nedele (22. 12.) bude však ako celok na daný dátum teplotne nadnormálne.spresnil vo videu na sociálnej sieti.Na začiatku budúceho týždňa prenikne na Slovensko od severu a severovýchodu o niečo chladnejší vzduch. Meteorológovia predpokladajú, že počas Štedrého dňa (24. 12.) bude zamračené a na väčšine územia bude pršať.podotkol Beránek. Vo večerných hodinách by mala byť v utorok snehová pokrývka na Slovensku približne od výšky 800 až 900 metrov nad morom, na severe väčšinou už okolo výšky 600 metrov nad morom a vyššie.poznamenal meteorológ s tým, že v stredu a vo štvrtok bude najvyššia denná teplota nula až osem stupňov Celzia.