Holý dúfa v návrat samospráv k rokovaciemu stolu. Pre nový stavebný zákon sa boja o svoju mocenskú pozíciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý Sme rodina ) verí, že sa predstavitelia samospráv vrátia k rokovaciemu stolu. Uviedol to v tlačovej správe, ktorú zaslal tlačový odbor Úradu vlády SR . Reagoval tak na vyjadrenia zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Únie miest Slovenska (ÚMS) . Obe organizácie kritizovali návrh novely stavebného zákona, ktorý vyšiel práve z Holého dielne.Zákon by podľa združení vzal samosprávam možnosť ovplyvňovať výstavbu a rozvoj na svojom území a dal ju do rúk developerov. Stavebné konanie by totiž bolo nahradené posudzovaním licencovaných projektantov, ktorí by napríklad aj napriek pripomienkam samospráv či verejnosti mohli rozhodnúť v prospech stavebníka, ktorý im za projekt platí.„Nedá mi nepovedať, že vysvedčením ‚profesionality a kompetentnosti' dlhoročnej práce týchto kritikov v oblasti územného plánovania a stavebného konania je umiestnenie sa Slovenskej republiky na 146. mieste rebríčka Svetovej banky Doing Business 2020. V tomto rebríčku nás predbehli aj krajiny ako Zimbabwe, Gabon, Etiópia, Portoriko, Demokratická republika Kongo či Gambia,“ uviedol v stanovisku Holý.Podpredseda vlády dúfa, že zástupcovia samospráv upustia od posielania odkazov cez médiá a pripoja sa k rokovaniam, ktoré vedie so zástupcami iných združení a asociácií. „Správanie sa samosprávy nenasvedčuje snahe o konštruktívny dialóg, ku ktorému som ich pozval, ale o hysterickej panike spôsobenej obavou o vlastnú mocenskú pozíciu,“ dodal Holý.