Homofóbia či presadzovanie konzervatívnych hodnôt? Sme rodina zvažuje podporiť zákaz dúhových vlajok na budovách

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - V poslaneckom klube Sme rodina sú viaceré hlasy za podporu legislatívneho návrhu, aby sa na štátnych budovách zakázalo vyvesovanie dúhovej vlajky, ktorá je symbolom LGBTI komunity Vyplýva to z vyjadrení poslancov Sme rodina, ktorých oslovila agentúra SITA. Niektorí sú vo vyjadreniach opatrnejší a poslanec Martin Borguľa sa vyjadril, že nechce podporovať utláčanie menšín.Poslanec Jozef Lukáč povedal, že s návrhom súhlasí a podporí ho. Predpokladá, že v klube Sme rodina bude voľná ruka pri hlasovaní.„Mám pocit, že viac poslancov je za to, ale nerozprával som sa s nimi,“ domnieva sa. Povedal, že pokiaľ ide o vyvesenie štátnej vlajky, tak s tým problém nemá.„V poslednej dobe sme mali štátnu vlajku Ukrajiny takmer všade. Skupina LGBTI nie je ani národ ani štát. Nevidím dôvod, prečo by sme vyvešiavali vlajku nejakej skupiny po verejných budovách,“ argumentoval.Ďalší poslanec Ľudovít Goga uviedol, že on návrh podporí. „My sme trošku konzervatívne braní, za mňa určite áno,“ dodal.Poslanec Igor Kašper povedal, že záleží, ako sa dohodne klub. „Myslím si, že máme dôležitejšie veci, ako riešiť takéto vlajky,“ usúdil. Poslanec Martin Borguľa povedal, že „diabol vždy tkvie v detailoch“. Potrebuje si naštudovať predložený návrh.„Ak je to len o štátnych symboloch, a nie je to o utláčaní nejakých menšín, nemám s tým problém,“ poznamenal. Poslanec Miloš Svrček uviedol, že dúhové vlajky nie sú oficiálnou vlajkou Slovenskej republiky.„Na budovách štátnych orgánov by mali visieť len vlajky, ktoré povoľuje zákon. Takže osobne by som tento návrh z obsahovej stránky podporil. Čakám, ako sa s kolegami poradíme na poslaneckom klube, lebo podávať takýto návrh zákona ako koaličný poslanec s opozičným poslancom, je porušením koaličnej zmluvy,“ zdôvodnil Svrček.Poslanci György Gyimesi (OĽaNO) a nezaradený Tomáš Taraba predložili do parlamentu návrh novely zákona o štátnych symboloch.Navrhujú, aby sa na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochranu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, zakázalo vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.Parlament by mal o tomto návrhu rokovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 14. júna.