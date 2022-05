Zamestnaní Slováci si prilepšia, minimálna hodnota stravných lístkov sa má opäť zvýšiť

Splnená podmienka na zvýšenie

Zvýšenie pri pracovnej ceste

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov po krátkom čase opäť zvýšiť. Od 1. mája tohto roka najnižšia hodnota gastrolístka vzrástla z 3,83 eura na 4,50 eura. Podľa návrhu rezortu práce a sociálnych vecí by mala minimálna suma stravného lístka v najbližších mesiacoch stúpnuť na 4,80 eura. Ministerstvo práce a sociálnych vecí totiž pripravuje návrh opatrenia, podľa ktorého má stravné v prípade pracovnej cesty v dĺžke 5 až 12 hodín ísť nahor zo súčasných 6 eur na 6,40 eura. Najnižšia hodnota gastrolístka pritom tvorí 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.„V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného bola splnená podmienka na jeho zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za apríl 2022," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.V apríli tohto roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní na Slovensku hodnotu 105,7 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,7 percentuálneho bodu.Suma stravného v prípade pracovnej cesty v dĺžke päť až 12 hodín má ísť nahor zo súčasných 6 eur na 6,40 eura za každý deň, stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa má zvýšiť z 9 eur na 9,60 eura a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín má ísť o nárast zo súčasných 13,70 eura na 14,50 eura.Návrh opatrenia, ktorým sa majú zvýšiť sumy stravného, má ministerstvo práce a sociálnych vecí predložiť do pripomienkového konania v júni tohto roka.