Honda sa stala terčom kyberútoku, japonská firma musela pozastaviť svoju činnosť

Detaily neprezradili

Honda neprišla o dáta

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Honda sa stala terčom kybernetického útoku, ktorý má vplyv na prevádzku po celom svete. "Firma Honda potvrdzuje, že jej systémy napadli kyberzločinci," uviedli v oficiálnom stanovisku zástupcovia japonskej značky.Spresnili, že v dôsledku útoku nemali prístup k vlastným počítačovým serverom, nemohli využívať e-mail a interné systémy."Dopad pocítila aj výroba mimo Japonska. Pracujeme na minimalizovaní dopadu a obnove plnej funkčnosti výrobných, predajných a vývojových činností," dodali.Firma uviedla, že počas externého útoku sa "vírus rozšíril v jej systéme", no bližšie detaily neprezradili. Spoločnosť potvrdila, že pozastavila činnosť vo Veľkej Británii, Severnej Amerike, Turecku, Taliansku a Japonsku.Dúfa však, že niektoré postihnuté prevádzky sa dostanú do online priestoru už v utorok alebo neskôr počas tohto týždňa.Niektorí odborníci na kybernetické útoky si myslia, že zločinci použili ransomware, čo môže znamenať, že hackeri mohli šifrovať údaje alebo zamedziť Hodne prístup k jej IT systémom.Firma potvrdila, že jej žiadne dáta neukradli. "V tomto momente registrujeme len minimálne obchodné škody," vyhlásili.