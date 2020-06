V bratislavskom Prievoze plánuje hlavné mesto vybudovať nájomné bývanie pre seniorov

Akútny nedostatok nájomných bytov

Pribudnú aj parkovacie miesta

9.6.2020 - Bratislava chce vybudovať v bratislavskom Ružinove - Prievoze nájomné bývanie pre seniorov. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) minulý týždeň spustil participačný proces pred vyhlásením architektonickej súťaže, ktorá by mala prebehnúť v druhej polovici roka.Zástupcovia MIB sa stretli s obyvateľmi Parkovej ulice v Ružinove, kde sa plánuje výstavba. "Sme radi, že sme sa mohli so susedmi porozprávať o ich okolí a predstaviť im zámer mesta – poskytnúť na Parkovej nájomné bývanie pre seniorov," uviedol MIB a dodal, že aktuálne rieši zadanie pre architektonickú súťaž."Preto sme za obyvateľmi prišli v čase formulovania podnetov, ktoré sa môžu premietnuť do finálneho zadania pre túto súťaž," doplnil inštitút. Samotná výstavba by mala uskutočniť až v roku 2023."Bratislava dlho čelí akútnemu nedostatku nájomných bytov a nedokáže obyvateľom poskytnúť dostupné nájomné bývanie. Mesto preto pracuje na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov," vysvetlil MIB.Prvé nájomné bývanie v meste má vyrásť na Terchovskej ulici v Ružinove. Víťazný projekt, ktorý MIB predstavil vo februári, v návrhu počíta s 82 novými nájomnými bytmi postavenými na nevyužívanom mestskom pozemku.V bytovom súbore majú pribudnúť aj priestory pre občiansku vybavenosť a nové parkovacie miesta určené aj pre obyvateľov Ružinova.„Po príprave projektovej dokumentácie, ktorá môže trvať približne dva roky, by sa v roku 2022 mohla začať výstavba samotného bytového súboru,“ doplnil MIB.Hlavné oblasti, ktorým sa MIB venuje, sú verejný priestor, územné plánovanie, doprava, architektonické súťaže, dátová politika, participácia a komunikácia a životné prostredie v hlavnom meste.Metropolitný inštitút Bratislavy vznikol 1. apríla 2019 a jeho úlohou je tiež posilniť postavenie hlavného mesta pri rokovaní s investormi.