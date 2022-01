Honduras má prvýkrát v histórii prezidentku, Xiomara Castrová zložila prísahu (foto)

Veľké očakávania od novej hlavy štátu

Diskutovala aj s Harrisovou

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - V Hondurase vo štvrtok zložila prísahu nová prezidentka Xiomara Castrová, ktorá sa tejto funkcie ujala ako prvá žena.Castrová pri tejto príležitosti kritizovala odchádzajúcu vládu za to, že jej prenechala hlboko zadlženú krajinu, v ktorej chudoba a nedostatok príležitostí nútia ľudí odchádzať.Šesťdesiatdvaročnú Castrovú sprevádzajú veľké očakávania, či sa jej podarí v krajine spraviť zmeny, a súčasná legislatívna kríza prináša pochybnosti o tom, či na to bude mať podporu, ktorú potrebuje.O vedenie v novozvolenom Kongrese sa totiž sporia dva tímy a ich spor by mohol paralyzovať legislatívnu moc práve v čase, keď sa nová prezidentka potrebuje čím skôr pustiť do práce.Krátko po inaugurácii sa s Castrovou stretla americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Dvojica podľa vyhlásenia Harrisovej kancelárie diskutovala o „príčinách migrácie, boji proti korupcii a rozšírení ekonomických príležitostí“.Ešte niekoľko hodín pred inauguráciou Castrová prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter zverejnila aj zloženie svojho kabinetu, pričom medzi 16 menami sú aj dve ženy.Nová honduraská prezidentka tiež vo štvrtok potvrdila už skôr deklarované rozhodnutie pozvať do krajiny Organizáciu Spojených národov, aby tam zriadila protikorupčnú komisiu.