Hongkong: Demonštranti si uctili smrť študenta

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 9. novembra (TASR) - Desaťtisíce obyvateľov Hongkongu sa v sobotu zhromaždili v parku, aby si uctili pamiatku študenta, ktorý prišiel o život po tom, ako utrpel zranenia počas zrážok s políciou, informovala agentúra AFP. Polícia takisto zatkla skupinu prodemokratických zákonodarcov.Prodemokratické protesty v Hongkongu prebiehajú už niekoľko mesiacov; čínska vláda však podľa AFP odmieta ustúpiť voči väčšine požiadaviek demonštrantov.Smrť 22-ročného študenta Alexa Chowa viedla k opätovnému zvýšeniu napätia. Študent informatiky ešte v pondelok spadol z viacpodlažnej budovy parkovacieho domu, nachádzajúceho sa asi 120 metrov od miesta, kde polícia voči demonštrantom zakročila slzotvorným plynom. Následkom zranení podľahol v piatok.povedala jedna z účastníčok protestu.Mnohí demonštranti polícii vyčítajú, že je za pád študenta z viacposchodovej budovy zodpovedná. Tá však akékoľvek obvinenia odmieta.Polícia od piatku vzniesla obvinenia najmenej proti siedmim zákonodarcom, ktorým v prípade usvedčenia hrozí trest odňatia slobody v dĺžke do jedného roka.Obvinenia sa týkajú udalostí z mája 2019, keď sa prodemokratickí zákonodarcovia snažili zastaviť sporný návrh zákona. Ten by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.Masové protesty, ktoré v Hongkongu vypukli 9. júna, pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda sporný návrh stiahla. Vláda tak oficiálne urobila 23. októbra.Hongkončania však protestujú aj proti zasahovaniu Číny do osobitného štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy", a požadujú demokratické reformy a ďalšie ústupky.