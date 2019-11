Sme rodina bude budúci týždeň rokovať o kandidačnej listine

Na snímke predseda politickej strany Sme rodina Boris Kollár Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 9. novembra (TASR) - Hnutie Sme rodina má pripravených 150 ľudí, ktorí budú na kandidačnej listine. Na budúci týždeň predsedníctvo hnutia rozhodne o tom, z akého miesta budú jednotliví členovia kandidovať. Povedal to líder hnutia Boris Kollár v sobotu po programovej konferencii. On by mal podľa vlastných slov kandidovať z prvého miesta.Zostavovanie kandidátky bude Kollár riešiť aj s krajskými predsedami. Podľa jeho slov chce urobiť vyváženú kandidátku.povedal. Hnutie chce podľa lídra spraviť kandidátku spravodlivo.Politické strany, hnutia a koalície musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra 2019. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Deň volieb vyhlásil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) na 29. februára 2020.