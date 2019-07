Hongkong: Polícia rozohnala demonštrantov pri hraniciach s Čínou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 13. júla (TASR) - Hongkonská polícia rozohnala v sobotu demonštrantov protestujúcich proti praktikám čínskych obchodníkov, ktorí chodia nakupovať lieky a kozmetiku do Hongkongu. Informovala o tom agentúra AFP.Demonštrácia sa konala v meste Šeung Šuej, ktoré leží na severe hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti, neďaleko hraníc so zvyškom Číny. Na pôvodne pokojnom protestnom pochode sa zišli tisíce ľudí.Neskôr sa však skupina prevažne mladých demonštrantov dostala do potýčok s policajtmi, na ktorých začali hádzať dáždniky, prilby a ďalšie predmety. Poriadková polícia voči nim zasiahla obuškami a paprikovým sprejom.Mesto Šeung Šuej je obľúbeným cieľom obchodníkov z priľahlých oblastí Číny, ktorí tam prichádzajú nakupovať lieky či kozmetiku. Tieto výrobky nakupujú v Hongkongu bez dane z obratu, ktorá sa v Hongkongu neplatí, a potom ich predávajú v iných oblastiach Číny.Účastníci sobotňajšieho protestu požadovali, aby hongkonské úrady zasiahli voči takýmto nezákonným praktikám.V Hongkongu sa už vyše mesiaca konajú protivládne pouličné protesty, ktoré majú prevažne pokojný charakter, občas však na nich dochádza aj k násilnostiam a nepokojom. Na niektorých z demonštrácií sa zúčastnili milióny ľudí.Vlnu protestov vyvolal návrh zákona o extradícii, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne.V Hongkongu od jeho prinavrátenia Číne Britániou v roku 1997 platí princíp "jedna krajina - dva systémy", ktorý mu do roku 2047 zaručuje vysokú mieru autonómie a slobôd.