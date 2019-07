Z tropckej búrky Barry sa pred príchodom nad pevninu stal hurikán

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 13. júla (TASR) - Mohutná tropická búrka Barry, blížiaca sa k pobrežiu amerického štátu Louisiana, zosilnela v sobotu na hurikán. Stalo sa tak po tom, čo sprievodný vietor prekročil rýchlosť 120 kilometrov za hodinu, informovali agentúry AFP a AP s odvolaním sa na najnovšiu výstrahu Národného centra pre hurikány (NHC).Oko hurikánu sa krátko pred poludním miestneho času nachádzalo 65 kilometrov južne od mesta Lafayette a pohybovalo sa severozápadným smerom rýchlosťou deväť km/h.Barry sa zároveň stal prvým hurikánom tohtoročnej sezóny, ktorá trvá od júna do novembra. Americký prezident Donald Trump už v piatok vyhlásil v štáte Louisiana núdzový stav, čím umožnil prísun federálnej pomoci, o ktorú žiadal louisianský guvernér John Bel Edwards.Prichádzajúca búrka vyvolala spomienky na hurikán Katrina, pri ktorom bolo v roku 2005 zaplavených približne 80 percent územia New Orleans. Katrina udrela aj na iné oblasti Louisiany, ako aj štátov Mississippi a Alabama, pričom si vyžiadala približne 1800 mŕtvych a škody v hodnote 150 miliárd dolárov (133 miliárd eur).Úrady v Louisiane urýchlili v posledných hodinách evakuačné opatrenia. Niekoľko leteckých spoločností dočasne zrušilo lety do New Orleansu. V nížinách v okolí správneho celku Plaquemines Parish tisíce ľudí opustili svoje domovy.Hladina rieky Mississippi dosiahla v New Orleanse výšku viac ako päť metrov. Podľa meteorológov by sa rieka mala kulminovať na úrovni 579 centimetrov. New Orleans je chránený hrádzami vysokými 6,1 metra.Starostka New Orleansu LaToya Cantrellová v piatok večer vyzvala občanov, aby zostali doma. Obyvatelia štvrte French Quarter to však neodradilo a pripravili si "hurikánové kokteily" a spievajúc sa potulovali po večerných uliciach.Kvôli hurikánu odložila skupina Rolling Stones svoj koncert naplánovaný na nedeľu v New Orleanse.odkázala svetoznáma kapela svojim fanúšikom.