Hongkongská opozícia sa sťažuje na policajnú brutalitu počas protestov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 19. júna (TASR) - Zástupcovia prodemokratickej opozície podrobili v stredu tvrdej kritike predstaviteľa hongkonskej samosprávy pre oblasť bezpečnosti Johna Leeho. Ich kritika súvisela s tvrdými zásahmi polície voči demonštrantom proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie podozrivých osôb do pevninskej Číny. Písala o tom agentúra AP.Opoziční poslanci sa na zasadnutie parlamentu dostavili s čiernobielymi stužkami pripnutými na sakách a kostýmoch, pričom na stoloch mali na vyjadrenie svojho zármutku položené biele chryzantémy. Počas zasadnutia parlamentu si tiež minútou ticha uctili pamiatku demonštranta, ktorý minulý týždeň počas protestov zahynul na následky pádu.Opozičný poslanec Gary Fan v tejto súvislosti uviedol, že polícia v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho varovania obkľúčila skupinky protestujúcich a vypálila na nich štyri dávky slzotvorného plynu. Demonštranti podľa jeho slov následnedodal Fan.John Lee odmietol výzvy, že by mal odstúpiť pre tvrdé zásahy polície, ktorá neváhala použiť proti demonštrantom teleskopické obušky a veľké množstvá slzotvorného plynu.Predstaviteľ pre oblasť bezpečnosti taktiku bezpečnostných zložiek obhajoval, pričom zdôraznil, že všetky predmetné zákroky budú posudzovať príslušné orgány.Šéfka hongkonskej administratívy Carrie Lamová sa ešte v utorok ospravedlnila za politickú krízu a nepokoje vyvolané návrhom zákona. Fakt, že počas príhovoru nezaplakala a ani sa pri ospravedlňovaní nepoklonila, sa podľa AP stali hlavnou témou miestnej tlače, ktorá ju obvinila z nedostatku ľútosti.Lamová už v sobotu uviedla, že proces schvaľovania návrhu o extradícii pozastavuje na neurčito, pričom neskôr vyhlásila, že nebude obnovovať prácu na tomto návrhu, kým nebude môcť byť urobenýV nedeľu pochodovali ulicami Hongkongu na protest proti spornému návrhu zákona takmer dva milióny ľudí. Uviedli to organizátori protestu, podľa ktorých išlo o najväčšiu demonštráciu od roku 1997, keď sa Hongkong vrátil pod správu Číny.