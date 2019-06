Nissan a Renault sú blízko k dohode o reforme riadenia japonskej firmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 19. júna (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor a jej partner, francúzsky Renault, sú pripravení vyriešiť rozdielne názory na zmeny riadenia spoločnosti Nissan pred stretnutím akcionárov japonskej automobilky na budúci týždeň. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Renault totiž pohrozil, že sa zdrží hlasovania akcionárov o navrhovaných zmenách, čím by zablokoval ich schválenie. Francúzska automobilka totiž vlastní v Nissane podiel 43,4 % a zmeny si vyžadujú schválenie dvojtretinovou väčšinou.Akcionári budú hlasovať o návrhu na vytvorenie troch výborov v rámci predstavenstva spoločnosti Nissan, ktoré by mali na starosti audit, menovanie riaditeľov a odmeny pre manažment.Automobilky, ktoré už dve desaťročia spolupracujú v rámci spoločnej aliancie, sa dostali do sporu pre požiadavku Renaultu, aby jeho výkonný riaditeľ Thierry Bolloré mal kreslo v audítorskom výbore.Podľa navrhovaného kompromisu by Bolloré mal dostať kreslo v audítorskom výbore, povedali zdroje. Upozornili však, že dohoda ešte nebola uzavretá. Ak bude tento kompromisný plán dotiahnutý do konca, Renault bude hlasovať za zmeny v riadení Nissanu na schôdzi akcionárov 25. júna.Japonské noviny Nikkei v stredu zase informovali, že Nissan má v úmysle poskytnúť vedeniu Renualtu viac kresiel vo svojich výboroch.Už minulý týždeň sa v médiách objavili správy, že šéfovia Renaultu by sa mali stať členmi výborov pre menovanie, audit a kompenzácie po tom, čo francúzska firma vyjadrila nespokojnosť s plánovanou reformou riadenia Nissanu.Okrem toho vraj Nissan navrhuje ďalší výbor, a to "strategický“, napísal Nikkei.Dvadsaťročné partnerstvo oboch automobiliek sa ocitlo v kríze pre požiadavku Renualtu, ktorý chce mať väčšie slovo v novom systéme riadenia Nissanu.