Hongkongská polícia odsúdila protesty pred svojím veliteľstvom

Hongkong 22. júna (TASR) - Hongkonská polícia ostro odsúdila v sobotu protivládnych protestujúcich za obliehanie svojho veliteľstva a nazvala túto demonštráciu "nelegálnou a iracionálnou".uviedla polícia vo vyhlásení a prisľúbila, že bude tieto nelegálne aktivity prísne vyšetrovať.Počas piatka blokovali policajné veliteľstvo tisícky protestujúcich. Mnohí požadovali prepustenie osôb zadržaných pri minulotýždňových násilných stretoch medzi demonštrantmi a políciou.Policajti ostali počas obliehania v opevnenej budove. Podľa agentúry AFP bol protest hlasný ale pokojný, až na nejaké to hádzanie vajec. Davy sa rozišli v sobotu skoro ráno. Polícia uviedla, že pre blokádu nemohla "okamžite riešiť" približne 60 núdzových volaní, pričom 13 jej príslušníkov "poslali na ošetrenie do nemocnice".Protesty v Hongkongu vypukli po tom, ako sa vláda snažila presadiť zákon umožňujúci vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do krajín, s ktorými nemá Hongkong uzavreté dohody o extradícii, vrátane pevninskej Číny.Šéfka hongkonskej administratívy Carrie Lamová sa ešte v utorok ospravedlnila za politickú krízu a nepokoje vyvolané návrhom zákona. Prodemokratickí aktivisti však Lamovej ospravedlnenie odmietli. Požadujú jej odstúpenie z funkcie, ako aj definitívne stiahnutie spornej legislatívy.Lamová už predtým uviedla, že proces schvaľovania návrhu o extradícii pozastavuje na neurčito, pričom neskôr vyhlásila, že nebude obnovovať prácu na tomto návrhu, kým nebude môcť byť urobený "dobre".V nedeľu pochodovali ulicami Hongkongu na protest proti spornému návrhu zákona takmer dva milióny ľudí. Uviedli to organizátori protestu, podľa ktorých išlo o najväčšiu demonštráciu od roku 1997, keď sa Hongkong vrátil pod správu Číny.