Trump chce vymenovať na post ministra obrany Marka Espera

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že má v úmysle vymenovať za budúceho ministra obrany Marka Espera, doterajšieho tajomníka armády USA. Informoval o tom Biely dom vo vyhlásení.Esper prevezme post úradujúceho šéfa Pentagónu v pondelok po rezignácii Patricka Shanahana, ktorý túto funkciu zastával od januára. Shanahan bol tiež nominovaný na stály post ministra, ale podľa Trumpa "sa rozhodol nepokračovať v schvaľovacom procese, aby mohol venovať viac času svojej rodine".Agentúra AFP pripomenula, že Shanahan čelil otázkam týkajúcim sa jeho minulého osobného života a obvineniam z domáceho násilia.Post ministra obrany nie je trvalo obsadený od vlaňajšieho decembra, keď z neho odstúpil James Mattis, a to po ostrých nezhodách, ktoré mal s Trumpom pre prezidentovo rozhodnutie náhle stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie.Esperova nominácia prichádza v čase eskalujúceho napätia medzi Washingtonom a Teheránom. Trump oznámil, že v noci na piatok na poslednú chvíľu odvolal nálety na iránske ciele, keď mu generáli oznámili, že by pri nich zahynulo 150 ľudí. To by totiž podľa Trumpa nebola "primeraná" reakcia na štvrtkové zostrelenie amerického prieskumného bezpilotného lietadla Iránom, píše agentúra DPA.Esper ukončil elitnú vojenskú akadémiu vo West Pointe a je bývalým lobistom pre spoločnosť Raytheon, jedného z najväčších dodávateľov zbraní a vojenskej techniky na svete.