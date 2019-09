Hongkongská polícia oznámila nové opatrenia na potlačenie protestov

Protesty v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP - Vincent Yu Foto: TASR/AP - Vincent Yu

Hongkong 10. februára (TASR) - Hongkonská polícia v utorok oznámila nové opatrenia na potlačenie protestov v meste, informovala agentúra DPA.Policajti, ktorí sú mimo služby, majú mať pri sebe obušky a aplikácia WhatsApp umožní obyvateľom hlásiť násilné incidenty, ktoré nie sú naliehavé. Spravodajský server HK01 uviedol, že polícia nakúpila 10.000 kusov nových obuškov.Predstaviteľ hongkonskej polície John Tse na tlačovej konferencii povedal, že tieto kroky majú urýchliť zásahy polície v súvislosti s násilím počas protestov v meste.Hongkonská polícia podľa neho rešpektuje slobodu prejavu občanov a ich práva vyjadriť svoje názory, no aj tak žiada všetkých obyvateľov, aby v záujme verejnej bezpečnosti využívali na vyjadrenie svojich záujmov nenásilné a rozumné prostriedky.Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.Demokratický poslanec hongkonského zákonodarného zhromaždenia James To nákup obuškov označil za "chybu" v období, keď je miera nedôvery v políciu neobyčajne vysoká a policajti priznali, že sú v stave zvýšenej pohotovosti v službe aj mimo služby.