Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti VS či SIS, ale aj ÚPN

Bratislava 10. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie niekoľko správ za rok 2018, medzi nimi aj utajované správy o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) či Vojenského spravodajstva (VS).Obsah správ o činnosti týchto zložiek je neverejný, poslanci sa ním zaoberali ešte pred letnými prázdninami na neverejnom rokovaní parlamentu. Správy obsahovali informácie o kybernetických hrozbách, hybridných vojnách, dezinformáciách, ale aj terorizme či práci cudzích spravodajských služieb na Slovensku.Zákonodarcovia v utorok vzali na vedomie aj správu o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN). Ten skonštatoval, že svoje úlohy si plní aj napriek tomu, že doteraz nedostal od štátu do správy nehnuteľnosti umožňujúce mu plniť si úlohy. Poukázal na to, že naďalej sídlil na dvoch miestach, a to v prenajatých a vypožičaných priestoroch. S tým sú podľa jeho slov spojené aj finančné náklady." zdôraznil ústav v správe.Zo správy vyplýva, že pracovníci ÚPN sa venovali počas uplynulého roka dlhodobým činnostiam, ako napríklad vedecký výskum, sprístupňovanie dokumentov z činnosti represívnych zložiek, spracovávanie archívnych fondov či služby pre bádateľov a ďalšie. Zo správy tiež vyplýva, že zorganizovali niekoľko konferencií a seminárov. Podieľali sa aj na príprave viacerých osvetových a vzdelávacích aktivít v školách.