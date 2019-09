Hongkongskí demonštranti narušili prevádzku metra a vyzývali na štrajk

Polícia odtraňuje cestné bariéry, ktoré pred letiskom v Hongkongu rozmiestnili demonštranti v nedeľu 1. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 2. septembra (TASR) - Prodemokratickí demonštranti ochromili v pondelok ráno hongkonské metro a začali tak ďalší deň protestov v tejto nepokojmi zmietanej administratívnej oblasti Číny. Informovala o tom agentúra AFP.V rámci svojej poslednej akcie blokovali demonštranti oblečení v charakteristických čiernych tričkách dvere na súpravách hongkonského metra a bránili tak ich zatvoreniu. Takýmto spôsobom sa im podarilo zapríčiniť vážne meškania mestskej podzemnej železnice.Demonštranti zároveň požadovali, aby sa v pondelok v oblasti konal generálny štrajk. V ten istý deň popoludní, by mali uskutočniť vlastné akcie protestu aj študenti miestnych vysokých škôl.Protesty v Hongkongu trvajú už tri mesiace. Prodemokratickí protestujúci žiadajú stiahnutie sporného zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny, nezávislé vyšetrenie protestov v súvislosti s násilnými zásahmi polície, ako i to, aby sa protesty prestali nazývať "výtržnosťami", aby boli zadržaní ľudia zbavení obvinení a aby sa začalo s reformou politiky.