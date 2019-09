REGIONÁLNE VOĽBY v Brandenbursku: Zvíťazila SPD, AFD je druhá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

V Sasku zvíťazila CDU, AFD je druhá

Berlín 2. septembra (TASR) - V nedeľňajších regionálnych voľbách v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko zvíťazila Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD). Krajne pravicová a protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD) skončila na druhom mieste, informovala agentúra DPA.Z oficiálnych výsledkov volebnej komisie vyplýva, že SPD si so ziskom 26,2 percenta hlasov zabezpečila víťazstvo pred AFD, ktorá v tejto východonemeckej spolkovej krajine presvedčila 23,5 percenta voličov.SPD zaznamenala v Brandenbursku aj napriek víťazstvu značný pokles podpory po tom, ako ju v posledných voľbách v roku 2014 volilo až 31,9 percenta voličov.Naopak AFD si oproti posledným voľbám, kedy ju podporilo 12,2 percenta voličov, polepšila až o 11,3 percentuálnych bodov.Na treťom mieste sa v Brandenburgu so ziskom 15,6 percenta hlasov umiestnili kresťanskí demokrati (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Aj táto strana zaznamenala pokles podpory, keďže vo voľbách pred piatimi rokmi sa jej podarilo presvedčiť 23 percent voličov.Strana Zväz 90/Zelení získala 10,8 percenta hlasov a len tesne tak predbehla krajne ľavicovú stranu Die Linke (Ľavica), ktorá presvedčila 10,7 percenta voličov.Politická strana Slobodní voliči získala vo voľbách 5 percent hlasov.V nedeľňajších regionálnych voľbách v nemeckej spolkovej krajine Sasko zvíťazili kresťanskí demokrati (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Krajne pravicová a protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD) skončila na druhom mieste, informovala agentúra DPA.Z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnila volebná komisia, vyplýva, že CDU sa podarilo v regionálnych voľbách v Sasku zvíťaziť so ziskom 32,1 percenta hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila AfD, ktorej sa v tejto východonemeckej krajine podarilo presvedčiť 27,5 percenta voličov.Hoci CDU voľby v Sasku vyhrala, oproti posledným voľbám, v ktorých ju podporilo až 39,4 percenta voličov, zaznamenala určitý pokles podpory.Naopak AfD sa podarilo oproti roku 2014, keď ju volilo 9,7 percenta voličov, získať až o 17,8 percenta hlasov viac.Na treťom mieste sa so ziskom 10,4 percenta hlasov umiestnila krajne ľavicová strana Die Linke (Ľavica), za ktorou nasledovala pri podpore 8,6 percenta voličov strana Zväz 90/Zelení.Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) dosiahla v daných voľbách so ziskom 7,7 percenta svoj historicky najhorší výsledok. Doteraz najhorším volebným neúspechom tejto strany bol zisk 9,7 percenta hlasov v regionálnych voľbách v Bavorsku v roku 2018.